https://sputnik-georgia.ru/20230607/pochemu-uproschaetsya--poluchenie-grazhdanstva-gruzii-opaseniya-oppozitsii-i-otvet-minyusta-278361641.html

Почему упрощается получение гражданства Грузии? Опасения оппозиции и ответ Минюста

Почему упрощается получение гражданства Грузии? Опасения оппозиции и ответ Минюста

Благодаря запланированным поправкам, срок повторной подачи заявки на получение гражданства Грузии при неудачной сдаче экзамена сократится с 1 года до 6 месяцев 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T16:27+0400

2023-06-07T16:27+0400

2023-06-07T16:27+0400

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рати брегадзе

гражданство грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Представители части оппозиционных партий увидели угрозу в инициативе правительства об упрощении процедуры получения гражданства Грузии для соотечественников, проживающих за рубежом. О запланированном новшестве в понедельник на брифинге сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. А до этого соответствующий проект поправок в органический закон "О гражданстве Грузии" рассмотрели члены Кабмина на заседании правительства под руководством премьер-министра Ираклий Гарибашвили. Еще в 2017 году в Конституции Грузии появилась запись, согласно которой государство обязано заботиться о поддержании и развитии тесных связей с родиной соотечественников, проживающих за рубежом. Получить гражданство Грузии станет проще>>Как заявил Брегадзе, именно на этом основании и с учетом просьбы диаспоры было принято решение в рамках возможностей максимально упростить процедуры получения гражданства для соотечественников, проживающих за рубежом. Опасения оппозиции Однако эти аргументы оказались неубедительными для части оппозиции. Депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Бека Лилуашвили не исключает, что за упрощением процедуры предоставления грузинского гражданства правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ставит целью заполучить голоса избирателей на предстоящих парламентских выборах в 2024 году, особенно, граждан России.А председатель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия считает, что правящая партия делает все ради сохранения власти. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Ответ и разъяснения главы Минюста На критику оппозиции ответил глава Минюста Грузии. Как написал Брегадзе на своей странице в соцсети, маргинально-радикальная оппозиция пытается ввести общество в заблуждение и исказить выгодную для десятка тысяч проживающих за рубежом соотечественников инициативу, направленную на упрощение процедур получения гражданства Грузии, и представить ее так, как будто она противоречит интересам страны.Для правильного информирования населения необходимо "расчистить поле от дезинформации, сказать правду и довести до общественности дополнительную информацию об указанном законопроекте", отметил министр.Как разъяснил глава Минюста, по состоянию на сегодняшний день, лицо, не сдавшее обязательный экзамен для получения гражданства (тестирование по грузинскому языку, истории, праву – ред.), после этого в течение года лишено возможности повторно обратиться с заявлением.Согласно поправкам, желающие получить гражданство будут сдавать экзамен до подачи заявления в Агентство развития гражданских сервисов на получение гражданства, причем делать это можно неограниченное количество раз. Процедура получения гражданства начнется только после того, как экзамен будет сдан положительно.Кроме того, если сегодня государство откажет заявителю в предоставлении гражданства, то он не может повторно подать заявление в течение одного года. В результате изменений указанный срок будет сокращен до шести месяцев. Изменения касаются и лиц без гражданства. На сегодняшний день для получения гражданства этим лицам установлен минимум (10 лет проживания в Грузии), который сокращается до пяти лет. Указанное обязательство Грузия взяла перед Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта, рати брегадзе, гражданство грузии