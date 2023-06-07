https://sputnik-georgia.ru/20230607/politika-ne-ikh-delo--gruzinskiy-deputat-sovetuet-partii-lelo-finansirovat-girchi-278363020.html
Политика не их дело – грузинский депутат советует партии "Лело" финансировать "Гирчи"
Политика не их дело – грузинский депутат советует партии "Лело" финансировать "Гирчи"
Лидеры оппозиционной партии "Лело" – известные в Грузии банкиры 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T17:42+0400
2023-06-07T17:42+0400
2023-06-07T17:42+0400
политика
грузия
новости
яго хвичия
мамука хазарадзе
леван хабеишвили
лело для грузии
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Лидерам оппозиционной партии "Лело для Грузии" следует финансировать другие партии, а самим вместо политики заниматься бизнесом, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Один из лидеров "Лело", банкир Бадри Джапаридзе, ранее заявил, что ключ к поражению правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на предстоящих парламентских выборах – в создании нового центра притяжения без крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", чтобы "сломать эту биполярность".Хвичия считает, то лидеры "Лело" хороши в другом деле – зарабатывании денег, и они должны финансировать тех, у кого лучше получается заниматься политикой. Депутат считает, что партия "Лело" допустит ошибку и введет в заблуждение тех, кто присоединится к ним как к третей силе. Объединение партий – это обсуждение тех вопросов, которые эти партии хотят в целом, и когда они совпадают, это естественным образом объединяет, отметил политик."В целом мы считаем, что "Гирчи" должна идти на выборы в одиночку. Никто не знает, что вообще даст политическая конструкция. Но объединение как таковое и быть с ними из-за того, что кто-то считает себя третьей силой, не в нашем стиле", – отметил Хвичия. Победа над "Мечтой" возможна только без "Нацдвижения" – Джапаридзе>>Председатель "Национального движения" Леван Хабеишвили на днях заявил, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, яго хвичия, мамука хазарадзе, леван хабеишвили, лело для грузии
политика, грузия, новости, яго хвичия, мамука хазарадзе, леван хабеишвили, лело для грузии
Политика не их дело – грузинский депутат советует партии "Лело" финансировать "Гирчи"
Лидеры оппозиционной партии "Лело" – известные в Грузии банкиры
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Лидерам оппозиционной партии "Лело для Грузии" следует финансировать другие партии, а самим вместо политики заниматься бизнесом, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
Один из лидеров "Лело", банкир Бадри Джапаридзе, ранее заявил, что ключ к поражению правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на предстоящих парламентских выборах – в создании нового центра притяжения без крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", чтобы "сломать эту биполярность".
"Какой третей силой я должен считать себя? Я – первая сила. Я вообще так считаю. Причем тут третья сила. Вообще я считаю, что самым правильным способом вложения денег в политику от "Лело" было бы финансировать "Гирчи", а не самим делать ту работу, которая у них не получатся", – заявил Хвичия.
Хвичия считает, то лидеры "Лело" хороши в другом деле – зарабатывании денег, и они должны финансировать тех, у кого лучше получается заниматься политикой.
"На мой взгляд, ничего не изменится к лучшему для "Лело", пока они не поймут, что их дело не заключается напрямую в том, чтобы заниматься политикой. Их дело заниматься бизнесом, финансировать политику, и они должны финансировать тех людей, которые занимаются политикой, которые имеют такую профессию", – отметил Хвичия.
Депутат считает, что партия "Лело" допустит ошибку и введет в заблуждение тех, кто присоединится к ним как к третей силе.
"Будут партии, которые будут участвовать отдельно, будут и те, которые объединятся. Просто у союза должны быть принципы, а не то, что я создаю третью силу и давайте, присоединяйтесь ко мне. Это не объединение партий", – заявил Хвичия.
Объединение партий – это обсуждение тех вопросов, которые эти партии хотят в целом, и когда они совпадают, это естественным образом объединяет, отметил политик.
"В целом мы считаем, что "Гирчи" должна идти на выборы в одиночку. Никто не знает, что вообще даст политическая конструкция. Но объединение как таковое и быть с ними из-за того, что кто-то считает себя третьей силой, не в нашем стиле", – отметил Хвичия.
Председатель "Национального движения" Леван Хабеишвили на днях заявил, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.
Партия "Лело"
Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело.
По итогам парламентских выборов 2020 года "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.
Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года.