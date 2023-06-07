https://sputnik-georgia.ru/20230607/politika-ne-ikh-delo--gruzinskiy-deputat-sovetuet-partii-lelo-finansirovat-girchi-278363020.html

Политика не их дело – грузинский депутат советует партии "Лело" финансировать "Гирчи"

Политика не их дело – грузинский депутат советует партии "Лело" финансировать "Гирчи"

Лидеры оппозиционной партии "Лело" – известные в Грузии банкиры 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T17:42+0400

2023-06-07T17:42+0400

2023-06-07T17:42+0400

политика

грузия

новости

яго хвичия

мамука хазарадзе

леван хабеишвили

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Лидерам оппозиционной партии "Лело для Грузии" следует финансировать другие партии, а самим вместо политики заниматься бизнесом, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия. Один из лидеров "Лело", банкир Бадри Джапаридзе, ранее заявил, что ключ к поражению правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на предстоящих парламентских выборах – в создании нового центра притяжения без крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", чтобы "сломать эту биполярность".Хвичия считает, то лидеры "Лело" хороши в другом деле – зарабатывании денег, и они должны финансировать тех, у кого лучше получается заниматься политикой. Депутат считает, что партия "Лело" допустит ошибку и введет в заблуждение тех, кто присоединится к ним как к третей силе. Объединение партий – это обсуждение тех вопросов, которые эти партии хотят в целом, и когда они совпадают, это естественным образом объединяет, отметил политик."В целом мы считаем, что "Гирчи" должна идти на выборы в одиночку. Никто не знает, что вообще даст политическая конструкция. Но объединение как таковое и быть с ними из-за того, что кто-то считает себя третьей силой, не в нашем стиле", – отметил Хвичия. Победа над "Мечтой" возможна только без "Нацдвижения" – Джапаридзе>>Председатель "Национального движения" Леван Хабеишвили на днях заявил, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, яго хвичия, мамука хазарадзе, леван хабеишвили, лело для грузии