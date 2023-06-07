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Посол ЕС: Грузия до конца года должна показать прогресс для получения статуса кандидата
Посол ЕС: Грузия до конца года должна показать прогресс для получения статуса кандидата
Грузия в конце года ждет окончательного решения Еврокомиссии о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T21:42+0400
2023-06-07T21:42+0400
2023-06-07T21:54+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Грузия для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в конце года должна использовать оставшееся время для достижения большого прогресса по выполнению 12 условий, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых рекомендация решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями.Дипломат сообщил, что сейчас Еврокомиссия работает над подготовкой заключения.Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения."Искренне надеюсь, что Грузия получит статус кандидата" – посол ЕС>>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – с лета 2022 года поправки были внесены в десятки законов.Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Грузия получит статус только в случае единогласного решения лидеров всех 27 стран Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, еврокомиссия, грузинская мечта, грузия - ес
Посол ЕС: Грузия до конца года должна показать прогресс для получения статуса кандидата
21:42 07.06.2023 (обновлено: 21:54 07.06.2023)
Грузия в конце года ждет окончательного решения Еврокомиссии о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Грузия для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС в конце года должна использовать оставшееся время для достижения большого прогресса по выполнению 12 условий, заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых рекомендация решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями.
"Очень важно использовать оставшееся до конца года время для достижения как можно большего прогресса по 12 приоритетам. Также очень важно, чтобы из Грузии приходили хорошие новости", – сказал Герчинский.
Дипломат сообщил, что сейчас Еврокомиссия работает над подготовкой заключения.
"Этот отчет, в котором будут даны рекомендации, опубликуют в октябре. После этого на высоком политическом уровне лидеры 27 стран-членов Евросоюза, президенты и премьер-министры в конце года встретятся и решат, какие последующие шаги должны быть предприняты в связи с заявкой Грузии на членство", – сказал Герчинский.
Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – с лета 2022 года поправки были внесены в десятки законов.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Грузия получит статус только в случае единогласного решения лидеров всех 27 стран Евросоюза.