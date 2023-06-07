https://sputnik-georgia.ru/20230607/ubil-i-sbrosil-v-ovrag---zhitelyu-tbilisi-predyavleno-obvinenie-v-ubiystve-eks-suprugi-278363970.html

Убил и сбросил в овраг – жителю Тбилиси предъявлено обвинение в убийстве экс-супруги

Убил и сбросил в овраг – жителю Тбилиси предъявлено обвинение в убийстве экс-супруги

По информации СМИ, пара развелась семь лет назад 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T17:36+0400

2023-06-07T17:36+0400

2023-06-07T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение 31-летнему Николозу Лачашвили в умышленном убийстве бывшей жены при отягчающих обстоятельствах, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что 4 июня в Тбилиси обвиняемый задушил экс-супругу веревкой. Мотивом послужила гендерная нетерпимость. Пулемет, гранаты и обрезы: в Грузии задержали владельцев незаконного оружия и боеприпасов >>Чтобы замести следы, он положил тело в багажник автомобиля, перевез в другое место и бросил в овраг. Правоохранители задержали Лачашвили 6 июня. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство, совершенное по гендерному признаку, в отношении члена семьи", что предусматривает наказание от 16 до 20 лет или бессрочное заключение. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде лишения свободы. Адвокат обвиняемого Леван Марсагишвили требует назначения для своего клиента психиатрической экспертизы. По его словам, Николоз Лачашвили в течение двух недель был помещен в психиатрическую клинику, а также систематически принимал прописанные врачом препараты. По информации СМИ, пара развелась семь лет назад. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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