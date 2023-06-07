https://sputnik-georgia.ru/20230607/v-spore-rozhdaetsya-istina--sleduet-li-zhdat-impichmenta-prezidenta-gruzii-278364141.html

"В споре рождается истина" – следует ли ждать импичмента президента Грузии?

"В споре рождается истина" – следует ли ждать импичмента президента Грузии?

Между президентом Грузии и партией власти уже давно открытый конфликт 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T18:38+0400

2023-06-07T18:38+0400

2023-06-07T18:38+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

грузинская мечта

георгий вольский

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не намерена приступить к процедуре импичмента президенту страны Саломе Зурабишвили из-за разногласий – институт главы государства следует ценить, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили и стала президентом, более чем натянутые. Президент накладывает вето на принятые парламентом законопроекты, в том числе о Национальном банке, и при этом открыто обвиняет "Грузинскую мечту" в изменении прозападного курса страны.При этом Вольский считает, что для определенных политических партий подобное решение может оказаться определенным механизмом для "сотрясения страны"."Стране будет гораздо сложнее перевести эти разногласия в (нужное – ред.) русло, когда спекулятивные политические субъекты воспользуются ситуацией и получат дополнительные ресурсы и рычаги для сотрясения страны. Мы верим в главную формулу – в споре рождается истина, и постараемся следовать этой формуле в тот период, который называется периодом правления конкретного человека, президента", – отметил он. Процедура импичмента в ГрузииСогласно Конституции, президент Грузии неприкосновенный. При нахождении на должности его нельзя арестовывать или привлекать к уголовной ответственности. Президент является тем должностным лицом, которое можно отстранить от должности только путем импичмента. Поводом для импичмента может стать нарушение Конституции или наличие признаков преступления, совершенных президентом. Президент Грузии изменила риторику – вице-премьер о речи Зурабишвили в ЕП>>Процедуру импичмента может запустить парламент страны. Для этого необходимо согласие не менее 1/3 депутатов от полного состава парламента. Далее дело должно быть передано в Конституционный суд, у которого будет месяц на рассмотрение и подготовку заключения. Если окажется, что президент нарушил Конституцию или в его действиях были признаки преступления, то парламент в течение двух недель рассмотрит вопрос и проголосует. Для импичмента президенту нужно не менее 2/3 от голосов депутатов. Нельзя начинать процедуру импичмента президенту, если в стране военное или чрезвычайное положение. Если президент сложит свои полномочия досрочно, то его обязанности будет исполнять глава парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта, георгий вольский