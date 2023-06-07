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Владельца ресторана "Ретро" отпустили под залог

Владельца ресторана "Ретро" отпустили под залог

Варшанидзе запрещено контактировать и приближаться к потерпевшим 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T12:20+0400

2023-06-07T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Владелец ресторана "Ретро" Теймураза Варшанидзе, обвиняемый в насилии в отношении работников, выплатит залог в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов), сообщает телеканал "Рустави 2". Согласно решению Батумского городского суда, Варшанидзе запрещено контактировать и приближаться к потерпевшим до окончания рассмотрения дела. Кадры, на которых владелец ресторана оскорбляет нецензурными словами, а затем избивает официанта, появились в Сети 4 июня. Бывшая управляющая ресторана "Ретро" выложила видео инцидента и опубликовала открытое письмо, в котором рассказала о деталях случившегося. Потерпевший или насильник – задержанный владелец ресторана в Батуми прервал молчание>>По словам женщины, сама она не так давно уволилась из "Ретро" из-за оскорблений Варшанидзе. Владелец был задержан на следующий день. На второй день после инцидента в ресторан "Ретро" прибыла Инспекция труда. Ресторан был оштрафован на 30 тысяч лари (11,5 тысячи долларов), а работа объекта была приостановлена. Адвокат Теймураза Варшанидзе заявил СМИ, что его клиент сам является жертвой насилия и собирается судиться. Вину свою владелец объекта отрицает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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