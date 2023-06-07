https://sputnik-georgia.ru/20230607/yunye-futbolisty-iz-gruzii-poluchat-shans-stat-vospitannikami-akademii-atletiko-madrid-278344866.html

Юные футболисты из Грузии получат шанс стать воспитанниками академии "Атлетико" Мадрид

Юные футболисты из Грузии получат шанс стать воспитанниками академии "Атлетико" Мадрид

В стране уже открыты академии таких футбольных клубов, как "Интер", "Бетис", "Валенсия", "Вильярреал" и "Ювентус" 07.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-07T11:18+0400

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2023-06-07T11:18+0400

футбол

всемирная туристская организация

зураб пололикашвили

мадрид

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Один из ведущих клубов Ла лиги мадридский "Атлетико" готов открыть футбольную академию в Грузии, рассказал генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили. По его словам, состоялись последние переговоры с руководством клуба, и получено согласие. "Я думаю, что в ближайшие 5-7 лет у грузинских детей будет очень крутой шанс", – сказал Пололикашвили. В Грузии уже открыты академии таких футбольных клубов, как "Интер", "Бетис", "Валенсия", "Вильярреал", "Ювентус". "Атлетико" является одиннадцатикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трехкратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18. Помимо этого, команда трижды играла в финалах Кубка/Лиги чемпионов. Клуб был основан 26 апреля 1903 года, домашний стадион – "Цивитас Метрополитано". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, всемирная туристская организация, зураб пололикашвили, мадрид, испания, грузия, новости, спорт