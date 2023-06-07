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https://sputnik-georgia.ru/20230607/yunye-futbolisty-iz-gruzii-poluchat-shans-stat-vospitannikami-akademii-atletiko-madrid-278344866.html
Юные футболисты из Грузии получат шанс стать воспитанниками академии "Атлетико" Мадрид
Юные футболисты из Грузии получат шанс стать воспитанниками академии "Атлетико" Мадрид
В стране уже открыты академии таких футбольных клубов, как "Интер", "Бетис", "Валенсия", "Вильярреал" и "Ювентус" 07.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-07T11:18+0400
2023-06-07T11:18+0400
футбол
всемирная туристская организация
зураб пололикашвили
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Один из ведущих клубов Ла лиги мадридский "Атлетико" готов открыть футбольную академию в Грузии, рассказал генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили. По его словам, состоялись последние переговоры с руководством клуба, и получено согласие. "Я думаю, что в ближайшие 5-7 лет у грузинских детей будет очень крутой шанс", – сказал Пололикашвили. В Грузии уже открыты академии таких футбольных клубов, как "Интер", "Бетис", "Валенсия", "Вильярреал", "Ювентус". "Атлетико" является одиннадцатикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трехкратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18. Помимо этого, команда трижды играла в финалах Кубка/Лиги чемпионов. Клуб был основан 26 апреля 1903 года, домашний стадион – "Цивитас Метрополитано". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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футбол, всемирная туристская организация, зураб пололикашвили, мадрид, испания, грузия, новости, спорт
футбол, всемирная туристская организация, зураб пололикашвили, мадрид, испания, грузия, новости, спорт

Юные футболисты из Грузии получат шанс стать воспитанниками академии "Атлетико" Мадрид

11:18 07.06.2023
© photo: Sputnik / StringerФутбольный мяч на поле стадиона Михаила Месхи
Футбольный мяч на поле стадиона Михаила Месхи - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В стране уже открыты академии таких футбольных клубов, как "Интер", "Бетис", "Валенсия", "Вильярреал" и "Ювентус"
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Один из ведущих клубов Ла лиги мадридский "Атлетико" готов открыть футбольную академию в Грузии, рассказал генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.

"Сейчас мы собираемся открыть академию "Атлетико" в Грузии. Каждый год десять детей смогут приезжать в Мадрид, жить и играть здесь. Это очень большой проект", – сказал Пололикашвили в эфире телеканала "Имеди".

По его словам, состоялись последние переговоры с руководством клуба, и получено согласие.
"Я думаю, что в ближайшие 5-7 лет у грузинских детей будет очень крутой шанс", – сказал Пололикашвили.
В Грузии уже открыты академии таких футбольных клубов, как "Интер", "Бетис", "Валенсия", "Вильярреал", "Ювентус".
"Атлетико" является одиннадцатикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трехкратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
Помимо этого, команда трижды играла в финалах Кубка/Лиги чемпионов. Клуб был основан 26 апреля 1903 года, домашний стадион – "Цивитас Метрополитано".
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