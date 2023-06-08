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Грузия выполнила большинство условий для получения статуса кандидата в ЕС – Бочоришвили
Грузия выполнила большинство условий для получения статуса кандидата в ЕС – Бочоришвили
Прошлогодний отказ ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата оставил место для неопределенности и спекуляций, заявила Мака Бочоришвили 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T16:05+0400
2023-06-08T16:05+0400
2023-06-08T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия полностью выполнила большинство из 12 условий Евросоюза для получения страной статуса кандидата на вступление в Союз, заявила председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили.Европейский совет (высший политический орган ЕС) в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие. Она напомнила о том, что в прошлом году Украина и Молдова, в отличие от Грузии, все же получили статус кандидата в ЕС. "Прошлогоднее решение о непредоставлении Грузии статус кандидата (как это произошло в случае с Украиной и Молдовой) оставило место для неопределенности и спекуляций. В этом нет никакой необходимости и это не полезно для обеспечения нашего европейского будущего", – сказала Бочоришвили. По ее словам, с 2014 года Грузия предприняла важные шаги для достижения прогресса в сближении с ЕС. Она отметила, что присоединение к Евросоюзу является "долгосрочной конституционной целью" Грузии, которую поддерживают более 80% граждан страны. Как подчеркнула Бочоришвили, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом остается важным инструментом в процессе европейской интеграции и трансформации Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.ЕС допустит ошибку, отказав Грузии в предоставлении Грузии статуса кандидата – премьер>>Власти говорят, что уже завершена работа практически по всем направлениям, кроме деолигархизации и судебной реформы. По этим двум вопросам правящая партия Грузии активно сотрудничает с Венецианской комиссией (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы).Часть оппозиционных партий, в том числе крупнейшая - "Единое национальное движение", отказались работать вместе с правящей "Грузинской мечтой" над выполнением рекомендаций Евросоюза, заявив, что вся эта работа - фикция. Власти Грузии не раз заявляли, что "радикальная оппозиция" препятствует получению Грузией статуса кандидата в ЕС, чтобы в дальнейшем устроить дестабилизацию и добиться тем самым смены власти. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, молдова, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - ес
Грузия выполнила большинство условий для получения статуса кандидата в ЕС – Бочоришвили
16:05 08.06.2023 (обновлено: 16:56 08.06.2023)
Прошлогодний отказ ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата оставил место для неопределенности и спекуляций, заявила Мака Бочоришвили
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия полностью выполнила большинство из 12 условий Евросоюза для получения страной статуса кандидата на вступление в Союз, заявила председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили.
Европейский совет (высший политический орган ЕС) в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие.
"Мы посвятили себя выполнению 12 рекомендаций, выдвинутых Евросоюзом, и сегодня можем сказать, что большинство из них полностью выполнены", – заявила Бочоришвили на открытии 12 заседания парламентского комитета Ассоциации Грузия-ЕС.
Она напомнила о том, что в прошлом году Украина и Молдова, в отличие от Грузии, все же получили статус кандидата в ЕС.
"Прошлогоднее решение о непредоставлении Грузии статус кандидата (как это произошло в случае с Украиной и Молдовой) оставило место для неопределенности и спекуляций. В этом нет никакой необходимости и это не полезно для обеспечения нашего европейского будущего", – сказала Бочоришвили.
По ее словам, с 2014 года Грузия предприняла важные шаги для достижения прогресса в сближении с ЕС.
"Прогресс, достигнутый Грузией на европейском пути, неоспорим. Успешные реформы сделали Грузию привлекательной во многих отношениях и приблизили страну к европейским стандартам", – сказала Бочоришвили.
Она отметила, что присоединение к Евросоюзу является "долгосрочной конституционной целью" Грузии, которую поддерживают более 80% граждан страны.
Как подчеркнула Бочоришвили, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом остается важным инструментом в процессе европейской интеграции и трансформации Грузии.
Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.
Власти говорят, что уже завершена работа практически по всем направлениям, кроме деолигархизации и судебной реформы. По этим двум вопросам правящая партия Грузии активно сотрудничает с Венецианской комиссией (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы).
Часть оппозиционных партий, в том числе крупнейшая - "Единое национальное движение", отказались работать вместе с правящей "Грузинской мечтой" над выполнением рекомендаций Евросоюза, заявив, что вся эта работа - фикция.
Власти Грузии не раз заявляли, что "радикальная оппозиция" препятствует получению Грузией статуса кандидата в ЕС, чтобы в дальнейшем устроить дестабилизацию и добиться тем самым смены власти.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.