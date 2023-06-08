https://sputnik-georgia.ru/20230608/bolshinstvo-iz-12-usloviy-dlya-polucheniya-statusa-gruziya-uzhe-vypolnila---bochorishvili-278389074.html

Грузия выполнила большинство условий для получения статуса кандидата в ЕС – Бочоришвили

Грузия выполнила большинство условий для получения статуса кандидата в ЕС – Бочоришвили

Прошлогодний отказ ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата оставил место для неопределенности и спекуляций, заявила Мака Бочоришвили 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T16:05+0400

2023-06-08T16:05+0400

2023-06-08T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия полностью выполнила большинство из 12 условий Евросоюза для получения страной статуса кандидата на вступление в Союз, заявила председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили.Европейский совет (высший политический орган ЕС) в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и другие. Она напомнила о том, что в прошлом году Украина и Молдова, в отличие от Грузии, все же получили статус кандидата в ЕС. "Прошлогоднее решение о непредоставлении Грузии статус кандидата (как это произошло в случае с Украиной и Молдовой) оставило место для неопределенности и спекуляций. В этом нет никакой необходимости и это не полезно для обеспечения нашего европейского будущего", – сказала Бочоришвили. По ее словам, с 2014 года Грузия предприняла важные шаги для достижения прогресса в сближении с ЕС. Она отметила, что присоединение к Евросоюзу является "долгосрочной конституционной целью" Грузии, которую поддерживают более 80% граждан страны. Как подчеркнула Бочоришвили, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом остается важным инструментом в процессе европейской интеграции и трансформации Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения.ЕС допустит ошибку, отказав Грузии в предоставлении Грузии статуса кандидата – премьер>>Власти говорят, что уже завершена работа практически по всем направлениям, кроме деолигархизации и судебной реформы. По этим двум вопросам правящая партия Грузии активно сотрудничает с Венецианской комиссией (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы).Часть оппозиционных партий, в том числе крупнейшая - "Единое национальное движение", отказались работать вместе с правящей "Грузинской мечтой" над выполнением рекомендаций Евросоюза, заявив, что вся эта работа - фикция. Власти Грузии не раз заявляли, что "радикальная оппозиция" препятствует получению Грузией статуса кандидата в ЕС, чтобы в дальнейшем устроить дестабилизацию и добиться тем самым смены власти. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии (высший орган исполнительной власти ЕС) летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставление статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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