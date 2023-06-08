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Бруно Марс проведет концерт в Тбилиси
Бруно Марс проведет концерт в Тбилиси
Продажа билетов на концерт знаменитого исполнителя начнется 20 июня 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T10:36+0400
2023-06-08T10:36+0400
2023-06-08T10:38+0400
культура
грузия
новости
тбилиси
бруно марс
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Всемирно известный американский певец Бруно Марс проведет концерт 1 октября на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси в рамках правительственной программы Starring Georgia. Starring Georgia предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. Главная цель двухлетней кампании – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии. Уже известно, что этим летом в Грузии выступят группы The Killers, Imagine Dragons, Nile Rodgers & Chic и другие. Приобрести билеты можно будет 20 июня с 10:00.Обладатель 15 премий Грэмми, четырех Brit Awards, четырех рекордов Гиннеса и многочисленных музыкальных премий, Бруно Марс считается одним из самых важных и влиятельных артистов в современной творческой индустрии. Звезды мирового масштаба проведут концерты в Грузии этим летом>>Марс также продал более 130 миллионов пластинок по всему миру, что делает его одним из самых продаваемых артистов всех времен. Он выпустил семь синглов номер один на Billboard Hot 100 с момента его карьеры, начатой в 2010 году, достигнув первой пятерки быстрее, чем любой мужчина-исполнитель после Элвиса Пресли. Благодаря различным масштабным фестивалям, гастролям и отдельным хитам американский музыкант остается любимым творцом разных поколений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, тбилиси, бруно марс
культура, грузия, новости, тбилиси, бруно марс
Бруно Марс проведет концерт в Тбилиси
10:36 08.06.2023 (обновлено: 10:38 08.06.2023)
Продажа билетов на концерт знаменитого исполнителя начнется 20 июня
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Всемирно известный американский певец Бруно Марс проведет концерт 1 октября на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси в рамках правительственной программы Starring Georgia.
Starring Georgia предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. Главная цель двухлетней кампании – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии. Уже известно, что этим летом в Грузии выступят группы The Killers, Imagine Dragons, Nile Rodgers & Chic и другие.
Приобрести билеты можно будет 20 июня с 10:00.
Обладатель 15 премий Грэмми, четырех Brit Awards, четырех рекордов Гиннеса и многочисленных музыкальных премий, Бруно Марс считается одним из самых важных и влиятельных артистов в современной творческой индустрии.
Марс также продал более 130 миллионов пластинок по всему миру, что делает его одним из самых продаваемых артистов всех времен. Он выпустил семь синглов номер один на Billboard Hot 100 с момента его карьеры, начатой в 2010 году, достигнув первой пятерки быстрее, чем любой мужчина-исполнитель после Элвиса Пресли.
Благодаря различным масштабным фестивалям, гастролям и отдельным хитам американский музыкант остается любимым творцом разных поколений.