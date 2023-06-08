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Бруно Марс проведет концерт в Тбилиси
Бруно Марс проведет концерт в Тбилиси
Продажа билетов на концерт знаменитого исполнителя начнется 20 июня 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T10:36+0400
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культура
грузия
новости
тбилиси
бруно марс
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Всемирно известный американский певец Бруно Марс проведет концерт 1 октября на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси в рамках правительственной программы Starring Georgia. Starring Georgia предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. Главная цель двухлетней кампании – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии. Уже известно, что этим летом в Грузии выступят группы The Killers, Imagine Dragons, Nile Rodgers &amp; Chic и другие. Приобрести билеты можно будет 20 июня с 10:00.Обладатель 15 премий Грэмми, четырех Brit Awards, четырех рекордов Гиннеса и многочисленных музыкальных премий, Бруно Марс считается одним из самых важных и влиятельных артистов в современной творческой индустрии. Звезды мирового масштаба проведут концерты в Грузии этим летом&gt;&gt;Марс также продал более 130 миллионов пластинок по всему миру, что делает его одним из самых продаваемых артистов всех времен. Он выпустил семь синглов номер один на Billboard Hot 100 с момента его карьеры, начатой ​​в 2010 году, достигнув первой пятерки быстрее, чем любой мужчина-исполнитель после Элвиса Пресли. Благодаря различным масштабным фестивалям, гастролям и отдельным хитам американский музыкант остается любимым творцом разных поколений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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культура, грузия, новости, тбилиси, бруно марс
культура, грузия, новости, тбилиси, бруно марс

Бруно Марс проведет концерт в Тбилиси

10:36 08.06.2023 (обновлено: 10:38 08.06.2023)
© AP Photo / Chris PizzelloБруно Марс
Бруно Марс - Sputnik Грузия, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
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Продажа билетов на концерт знаменитого исполнителя начнется 20 июня
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Всемирно известный американский певец Бруно Марс проведет концерт 1 октября на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси в рамках правительственной программы Starring Georgia.
Starring Georgia предусматривает проведение концертов звезд мирового масштаба. Главная цель двухлетней кампании – популяризация страны, укрепление туристического, экономического и культурного потенциала Грузии. Уже известно, что этим летом в Грузии выступят группы The Killers, Imagine Dragons, Nile Rodgers & Chic и другие.
Приобрести билеты можно будет 20 июня с 10:00.
Обладатель 15 премий Грэмми, четырех Brit Awards, четырех рекордов Гиннеса и многочисленных музыкальных премий, Бруно Марс считается одним из самых важных и влиятельных артистов в современной творческой индустрии.
Звезды мирового масштаба проведут концерты в Грузии этим летом>>
Марс также продал более 130 миллионов пластинок по всему миру, что делает его одним из самых продаваемых артистов всех времен. Он выпустил семь синглов номер один на Billboard Hot 100 с момента его карьеры, начатой ​​в 2010 году, достигнув первой пятерки быстрее, чем любой мужчина-исполнитель после Элвиса Пресли.
Благодаря различным масштабным фестивалям, гастролям и отдельным хитам американский музыкант остается любимым творцом разных поколений.
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