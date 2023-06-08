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Евразийский банк профинансирует повышение пропускной способности КПП "Верхний Ларс"
Евразийский банк профинансирует повышение пропускной способности КПП "Верхний Ларс"
В рамках проекта предполагается создание безопасной стоянки на 350 автомобилей и постройку отеля 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T20:22+0400
2023-06-08T20:22+0400
2023-06-08T20:40+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Первая фаза проекта расширения КПП "Верхний Ларс" увеличит его пропускную способность на 15-20%, заявил журналистам заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Денис Ильин. ЕАБР приступает к подготовке и реализации инвестиционного проекта "Развитие транспортно-логистической и придорожной инфраструктуры в направлении контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия – Алания", – соответствующий меморандум о взаимодействии подписан c АО "КАВКАЗ.РФ" в ходе Евразийского конгресса'23.По его словам, в 2023 году проектная фаза должна быть закончена. "Надеюсь уже в следующем мы сможем выйти на более конкретную работу", – сказал он. В рамках реализации меморандума будет осуществляться взаимодействие по выработке вариантов финансово-экономической модели и структурирование инвестиционного проекта, а также иные меры для обеспечения необходимого финансирования. При этом Фонд технического содействия ЕАБР намерен выделить на грантовой основе средства для разработки технико-экономического обоснования расширения погранперехода. "Верхний Ларс" увеличит пропускную способность и избавится от очередей – ФТС России >>Сумма проекта – до 200 миллионов долларов. Предварительно участие ЕАБР – 150 миллионов долларов. "В структуре финансирования здесь партнерство с "Кавказ РФ" для нас очень важно, что позволит нам вдвоем финансировать этот проект, причем сделать его на льготных условиях, которые позволят достаточно быстро окупить его для операторов", – сказал Ильин. На презентации проекта в ходе Евразийского конгресса'23, речь шла о том, что инфраструктура стимулирует в конце концов и спрос. Как отметил Ильин, на данном этапе нет необходимости обсуждать с Арменией и Грузией вопрос их заинтересованности. Реализация проекта позволит качественно улучшить условия пересечения границы для водителей, осуществляющих международные автоперевозки, а также для пассажиров за счет создания безопасных парковочных зон, вспомогательной сервисной инфраструктуры. Это, в свою очередь, окажет существенное положительное влияние на время пересечения границы и на безопасность дорожного движения на этом важнейшем транспортном коридоре, особенно в зимнее время, когда происходит ухудшение погодных условий, и на подъездах к погранпереходу может скапливаться значительное количество автотранспорта. В рамках проекта предполагается создание безопасной стоянки на 350 автомобилей, отеля, модульного офисного здания для размещения организаций по оказанию таможенных услуг и сервиса, зоны технического обслуживания для автомобилей, АЗС, зоны для зарядки электромобилей, туристического информационного центра, магазинов, кафе и т. д. Также будет построен многофункциональный оптовый распределительный центр, который будет обеспечивать хранение продовольственной продукции с постоянно поддерживаемым температурным режимом, в том числе морозильные камеры. Автомобильная дорога, проходящая через пункт пропуска "Верхний Ларс", является, по сути, единственным сухопутным маршрутом, обеспечивающим Армении торгово-экономические связи с другими государствами-членами ЕАЭС. Кроме того, через "Верхний Ларс" осуществляются перевозки пассажиров и грузов между Беларусью, Грузией, Россией и Турцией. Объемы таких перевозок существенно возросли за последний год. Его расширение является одним из приоритетов развития автомобильного маршрута МТК "Север-Юг".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, россия, еаэс, верхний ларс, грузино-российская граница
Евразийский банк профинансирует повышение пропускной способности КПП "Верхний Ларс"
20:22 08.06.2023 (обновлено: 20:40 08.06.2023)
В рамках проекта предполагается создание безопасной стоянки на 350 автомобилей и постройку отеля
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Первая фаза проекта расширения КПП "Верхний Ларс" увеличит его пропускную способность на 15-20%, заявил журналистам заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Денис Ильин.
ЕАБР приступает к подготовке и реализации инвестиционного проекта "Развитие транспортно-логистической и придорожной инфраструктуры в направлении контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия – Алания", – соответствующий меморандум о взаимодействии подписан c АО "КАВКАЗ.РФ" в ходе Евразийского конгресса'23.
"Первая фаза поможет как минимум на 15-20% повысить пропускную способность, и с дальнейшим расширением как-то кардинально все-таки решить эту головную боль, которая достаточно давно мешает и людям ездить, и товаропотокам между Северо-Кавказским федеральным округом и странам Закавказья", – заявил Ильин.
По его словам, в 2023 году проектная фаза должна быть закончена.
"Надеюсь уже в следующем мы сможем выйти на более конкретную работу", – сказал он.
В рамках реализации меморандума будет осуществляться взаимодействие по выработке вариантов финансово-экономической модели и структурирование инвестиционного проекта, а также иные меры для обеспечения необходимого финансирования.
При этом Фонд технического содействия ЕАБР намерен выделить на грантовой основе средства для разработки технико-экономического обоснования расширения погранперехода.
Сумма проекта – до 200 миллионов долларов. Предварительно участие ЕАБР – 150 миллионов долларов.
"В структуре финансирования здесь партнерство с "Кавказ РФ" для нас очень важно, что позволит нам вдвоем финансировать этот проект, причем сделать его на льготных условиях, которые позволят достаточно быстро окупить его для операторов", – сказал Ильин.
На презентации проекта в ходе Евразийского конгресса'23, речь шла о том, что инфраструктура стимулирует в конце концов и спрос. Как отметил Ильин, на данном этапе нет необходимости обсуждать с Арменией и Грузией вопрос их заинтересованности.
"На Ларсе мы видим уже, что пропускная способность не справляется, то есть это уже болевая точка, ее надо решать. Но делать проект нужно таким образом, чтобы уже с неким потенциалом развития и Грузия, и Армения будут прямыми бенефициарами этого. Когда инфраструктура есть, ею обычно пользуются", – заявил Ильин.
Реализация проекта позволит качественно улучшить условия пересечения границы для водителей, осуществляющих международные автоперевозки, а также для пассажиров за счет создания безопасных парковочных зон, вспомогательной сервисной инфраструктуры.
Это, в свою очередь, окажет существенное положительное влияние на время пересечения границы и на безопасность дорожного движения на этом важнейшем транспортном коридоре, особенно в зимнее время, когда происходит ухудшение погодных условий, и на подъездах к погранпереходу может скапливаться значительное количество автотранспорта.
В рамках проекта предполагается создание безопасной стоянки на 350 автомобилей, отеля, модульного офисного здания для размещения организаций по оказанию таможенных услуг и сервиса, зоны технического обслуживания для автомобилей, АЗС, зоны для зарядки электромобилей, туристического информационного центра, магазинов, кафе и т. д.
Также будет построен многофункциональный оптовый распределительный центр, который будет обеспечивать хранение продовольственной продукции с постоянно поддерживаемым температурным режимом, в том числе морозильные камеры.
Автомобильная дорога, проходящая через пункт пропуска "Верхний Ларс", является, по сути, единственным сухопутным маршрутом, обеспечивающим Армении торгово-экономические связи с другими государствами-членами ЕАЭС.
Кроме того, через "Верхний Ларс" осуществляются перевозки пассажиров и грузов между Беларусью, Грузией, Россией и Турцией. Объемы таких перевозок существенно возросли за последний год. Его расширение является одним из приоритетов развития автомобильного маршрута МТК "Север-Юг".