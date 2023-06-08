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Евразийский банк профинансирует повышение пропускной способности КПП "Верхний Ларс"

Евразийский банк профинансирует повышение пропускной способности КПП "Верхний Ларс"

В рамках проекта предполагается создание безопасной стоянки на 350 автомобилей и постройку отеля 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T20:22+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Первая фаза проекта расширения КПП "Верхний Ларс" увеличит его пропускную способность на 15-20%, заявил журналистам заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Денис Ильин. ЕАБР приступает к подготовке и реализации инвестиционного проекта "Развитие транспортно-логистической и придорожной инфраструктуры в направлении контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия – Алания", – соответствующий меморандум о взаимодействии подписан c АО "КАВКАЗ.РФ" в ходе Евразийского конгресса'23.По его словам, в 2023 году проектная фаза должна быть закончена. "Надеюсь уже в следующем мы сможем выйти на более конкретную работу", – сказал он. В рамках реализации меморандума будет осуществляться взаимодействие по выработке вариантов финансово-экономической модели и структурирование инвестиционного проекта, а также иные меры для обеспечения необходимого финансирования. При этом Фонд технического содействия ЕАБР намерен выделить на грантовой основе средства для разработки технико-экономического обоснования расширения погранперехода. "Верхний Ларс" увеличит пропускную способность и избавится от очередей – ФТС России >>Сумма проекта – до 200 миллионов долларов. Предварительно участие ЕАБР – 150 миллионов долларов. "В структуре финансирования здесь партнерство с "Кавказ РФ" для нас очень важно, что позволит нам вдвоем финансировать этот проект, причем сделать его на льготных условиях, которые позволят достаточно быстро окупить его для операторов", – сказал Ильин. На презентации проекта в ходе Евразийского конгресса'23, речь шла о том, что инфраструктура стимулирует в конце концов и спрос. Как отметил Ильин, на данном этапе нет необходимости обсуждать с Арменией и Грузией вопрос их заинтересованности. Реализация проекта позволит качественно улучшить условия пересечения границы для водителей, осуществляющих международные автоперевозки, а также для пассажиров за счет создания безопасных парковочных зон, вспомогательной сервисной инфраструктуры. Это, в свою очередь, окажет существенное положительное влияние на время пересечения границы и на безопасность дорожного движения на этом важнейшем транспортном коридоре, особенно в зимнее время, когда происходит ухудшение погодных условий, и на подъездах к погранпереходу может скапливаться значительное количество автотранспорта. В рамках проекта предполагается создание безопасной стоянки на 350 автомобилей, отеля, модульного офисного здания для размещения организаций по оказанию таможенных услуг и сервиса, зоны технического обслуживания для автомобилей, АЗС, зоны для зарядки электромобилей, туристического информационного центра, магазинов, кафе и т. д. Также будет построен многофункциональный оптовый распределительный центр, который будет обеспечивать хранение продовольственной продукции с постоянно поддерживаемым температурным режимом, в том числе морозильные камеры. Автомобильная дорога, проходящая через пункт пропуска "Верхний Ларс", является, по сути, единственным сухопутным маршрутом, обеспечивающим Армении торгово-экономические связи с другими государствами-членами ЕАЭС. Кроме того, через "Верхний Ларс" осуществляются перевозки пассажиров и грузов между Беларусью, Грузией, Россией и Турцией. Объемы таких перевозок существенно возросли за последний год. Его расширение является одним из приоритетов развития автомобильного маршрута МТК "Север-Юг".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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