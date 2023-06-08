https://sputnik-georgia.ru/20230608/glava-pravitelstva-adzharii-poluchil-nagradu-na-konkurse-po-nedvizhimosti-v-mayami-278394582.html

Глава правительства Аджарии получил награду на конкурсе по недвижимости в Майами

Глава правительства Аджарии получил награду на конкурсе по недвижимости в Майами

Батумский стадион на конкурсе FIABCI Prix d'Exellence Awards 2023 был номинирован на международную премию в области общественной инфраструктуры 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T18:48+0400

2023-06-08T18:48+0400

2023-06-08T18:48+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе получил высшую награду за вклад в развитие инфраструктуры и недвижимости на престижном конкурсе недвижимости FIABCI Prix d'Exellence Awards 2023 в Майями, говорится в сообщении администрация правительства Аджарии. В Майями 5-9 июня проходит 73-й Всемирный конгресс по недвижимости FIABCI и премия FIABCI World Awards.В этом году на конкурсе FIABCI Prix d'Exellence Awards 2023 Батумский стадион номинирован на международную премию в области общественной инфраструктуры. Проекты-победители в различных номинациях назовут 8 июня. В октябре 2022 года он стал победителем национального этапа FIABCI-Georgia Всемирного конкурса FIABCI "Prix d'Exellence Awards" – одного из самых престижных мировых состязаний в области недвижимости. Конкурс проводится с 1992 года. Десятки агентов по недвижимости знакомятся с инвестиционным потенциалом Аджарии >>FIABCI – масштабное мероприятие в сфере недвижимости, в котором принимают участие тысячи успешных компаний из более чем 70 стран. В эти дни в Майами проводится 73-й по счету Всемирный конгресс по недвижимости FIABCI, в котором принимает участие глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Фундамент нового стадиона в Батуми был заложен 21 января 2018 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects. Стадион вмещает 20 тысяч зрителей. На строительство спортивной арены потратили почти 145 млн лари (около 44 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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