https://sputnik-georgia.ru/20230608/gruziya-budet-sotrudnichat-s-evropeyskoy-organizatsiey-yadernykh-issledovaniy-278399060.html

Грузия будет сотрудничать с Европейской организацией ядерных исследований

Грузия будет сотрудничать с Европейской организацией ядерных исследований

Меморандум предусматривает партнерство в направлении образования, проведения тренингов, ознакомления с технологическим опытом 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T22:54+0400

2023-06-08T22:54+0400

2023-06-08T23:09+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

европейская организация по ядерным исследованиям

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ТБИЛИСИ, 8 июн— Sputnik. Меморандум о сотрудничестве с Европейской организацией ядерных исследований (CERN) подписало министерство образования и науки Грузии, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующий документ подписали министр Георгий Амилахвари и директор исследования и информатики CERN Иоахим Иосиф Мних. Меморандум предусматривает партнерство в направлении образования, проведения тренингов, ознакомления с технологическим опытом. По словам Амилахвари, данный меморандум является продолжением успешного и плодотворного сотрудничества Технического университета Грузии и Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили с CERN в проведении фундаментальных исследований в сфере физики высокой энергий. По словам министра, сотрудничество с мировым научным обществом важно для достижения цели. Как отметил министр, сотрудничество с CERN позволит поддерживать передачу знаний ученым, предложить инженерам и исследователям программы по обмену, пригласить их на семинары и тренинги. "Я уверен, что это сотрудничество даст научному обществу Грузии возможность развития и продвижения – грузинские ученые получат нужные знания и опыт", – отметил Амилахвари, добавив, что министерство поставило целью сделать Грузию хабом для важных исследований. В этом направлении одним из важных достижений является основание Центра адронной терапии на базе Кутаисского международного университета. В Кутаиси началось строительство Центра адронной терапии >>"Я верю, что наука и технологии всегда будут существенной движущей силой прогресса. В то же время опыт, которым будут делиться ученые, может значительно содействовать развитию науки на глобальном уровне. Так что давайте объединимся для достижения этой цели", – подчеркнул Амилахвари. Согласно меморандуму, стороны осуществят совместные научно-исследовательские проекты по обмену для грузинских ученых и исследователей, пройдут тренинги для повышения квалификации, грузинские инженеры смогут принять участие в экспериментальных исследовательских проектах CERN и так далее. Европейская организация ядерных исследований является крупнейшей в мире лабораторией элементарных частиц в физике. Здесь в беспрерывном режиме идут фундаментальные исследования, ученые делают новые открытия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, европейская организация по ядерным исследованиям