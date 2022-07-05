https://sputnik-georgia.ru/20220705/v-kutaisi-nachalos-stroitelstvo-tsentra-adronnoy-terapii-268217721.html

В Кутаиси началось строительство Центра адронной терапии

В Кутаиси началось строительство Центра адронной терапии

Центр адронной терапии станет частью Кутаисского международного университета 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T17:12+0400

2022-07-05T17:12+0400

2022-07-05T17:28+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. В Кутаиси (регион Имерети) официально началось строительство Центра адронной терапии.В торжественной церемонии начала строительства принял участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр образования и науки Михаил Чхенкели, председатель наблюдательского совета фонда "Карту" Николоз Чхетиани, ректор международного университета Кутаиси Александре Тевзадзе и председатель наблюдательского совета компании IBA Пьер Моте.Гарибашвили принял участие в церемонии закладки символической капсулы на месте строительства Центра адронной терапии. По его словам, компания IBA уже собрала два ультрасовременных циклотрона для Центра"Это будет беспрецедентный проект уникального значения, медучреждение международного масштаба как для наших граждан, так и для жителей региона", - заявил премьер.Строительные работы будет вести компания IDOM Consulting, которая имеет полувековой опыт в строительстве подобных центров.На базе циклотрона, предназначенного для медицинских целей, будет основана клиника протонной терапии. Она будет единственной в регионе клиникой, где онкопациентов будут лечить современными методами. Первых пациентов Центр должен принять уже в 2024 году.В Грузии для проведения ЕНЭ готовы 22 экзаменационных центра >>По словам Гарибашвили, Грузия станет академическим, научно-исследовательским пространством мирового уровня. В этом пространстве работают грузинские и иностранные специалисты, студентам предлагают программы международного уровня и комфортный, современный кампус, расположенный на 180 гектарах земли.Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели назвал данный проект уникальным и отметил, что Центр адронной терапии спасет жизни многих людей.По его словам, во время адронной терапии уничтожаются только поврежденные раком клетки, а здоровые остаются нетронутыми. Именно этот факт является решающим и важным.Чхенкели также отметил, что ведущие иностранные ученые уже выразили готовность, вместе с грузинскими коллегами вести исследования высокого уровня."Центр адронной терапии является частью Кутаисского международного университета. В Кутаисском международном университете вырастет будущее поколение тех грузинских ученых, которые активно будут работать в Центре адронной терапии", - подчеркнул Чхенкели.Чхенкели также сообщил, что в Кутаисском международном университете начинается новая докторская программа по направлению ядерной физики.Минздрав Грузии проверяет ковид-клиники >>По словам председателя наблюдательского совета фонда "Карту" Николоза Чхетиани, сегодняшний день является историческим. По его словам, фонд "Карту" сдержал слово и осуществляет донацию в образование в размере одного миллиарда евро.Чхетиани подчеркнул, что в 2016 году фонд начал проект Кутаисского международного университета, а в 2018 году на месте, где было одно болото, началось широкомасштабное строительство. В 2020 году университет уже принял первых студентов, а сегодня начинается важнейшая часть проекта – строительство Центра адронной терапии.Председатель наблюдательского совета компании IBA Пьер Моте выразил удовлетворение в связи с тем, что компания может внести свой вклад в проект Центра адронной терапии."Мы очень рады внести наш вклад в этот проект, внести вклад в развитие международных отношений, и самой большой целью, как отметил премьер-министр – является лечение пациентов, детей с раком", - заявил Моте.История проектаО том, что Центр адронной терапии, где онкологических пациентов будут лечить современными, максимально безопасными методами, откроется в Грузии в 2024 году, стало известно после встречи министра образования и науки Грузии Михаила Чхенкели с представителями таких ведущих компаний-производителей медицинских технологий, как IBA, Carl Zeiss и RaySearch laboratories.Встреча состоялась в Чикаго, в рамках ежегодной встречи Общества радиации и онкологии США (ASTRO 2021).Центр будет создан на базе Кутаисского международного университета при сотрудничестве с бельгийской компанией IBA (Ion Beam Applications). Кроме того, планируется включение Грузии в международную сеть центров протонной терапии.Коронавирус обошел рак среди самых распространенных причин смерти в Грузии >>В новом медицинском учреждении разместятся два циклотрона (резонансный ускоритель заряженных частиц - протонов и ионов), один из которых будет использоваться для лечения опухолей, а другой – для научно-исследовательской работы.Центр приобретет циклотроны в рамках соглашения с IBA, которое вступило в силу еще в январе 2020 года. IBA также предоставит центру долгосрочное операционное и техническое обслуживание. Стоимость проекта составляет около 40 миллионов евро.Протонная терапия – это передовой метод лечения, относящийся к лучевой терапии. В традиционной лучевой терапии используются фотонные лучи, называемые рентгеновскими или гамма-лучами. Метод протонной терапии использует протонные лучи, получаемые ускорением ядер водорода (протонов) и приданием им высокой энергии.Благодаря физическим свойствам протонных лучей, протонная терапия привлекает внимание как метод с высокой эффективностью, характеризующийся небольшой нагрузкой на организм и минимальным количеством побочных эффектов.Международный форум по высшему образованию в 2023 году состоится в Грузии >>Что касается комплекса Кутаисского международного университета, то он построен в Кутаиси в экологически чистой зоне. Кампус включает современные учебные корпуса, библиотеки, кафетерии, хорошо оборудованную спортивную и дорожную инфраструктуру, студенческие общежития, а также общежития для академического и административного персонала. Автором и меценатом проекта является Бидзина Иванишвили.Кутаисский международный университет активно сотрудничает с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами, в том числе с Мюнхенским техническим университетом. Академические программы, с которыми начнет работать КМУ, созданы совместно с Мюнхенским университетом.

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грузия, новости, общество, михаил чхенкели, ираклий гарибашвили, образование, кутаисский университетский городок