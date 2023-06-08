https://sputnik-georgia.ru/20230608/gruziya-poluchila-345-tysyach-doz-vaktsin-protiv-yaschura-278390332.html
Грузия получила 345 тысяч доз вакцин против ящура
Грузия получила 345 тысяч доз вакцин против ящура
В борьбе с ящуром Грузия признана как одна из успешных стран и приближается к получению статуса страны свободной от этого заболевания 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T16:30+0400
2023-06-08T16:30+0400
2023-06-08T16:40+0400
грузия
новости
общество
еврокомиссия
домашние животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23792/97/237929774_0:74:2000:1199_1920x0_80_0_0_0757f132b24a9eabd737c1df59f3e5db.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии получило в подарок от Еврокомиссии 345 тысяч доз вакцин для борьбы с заболеванием крупного рогатого скота – ящуром, сообщает пресс-служба ведомства. В зонах риска распространения заболевания, животным будут делать профилактические прививки против нового штамма ящура. Он распространен в регионе, но в Грузии пока не выявлен. В борьбе с ящуром Грузия признана как одна из успешных стран, которая в регионе впервые получила третью ПЦР-ступень, что сближает страну к получению статуса свободной от этого заболевания. Идет активная работа для перехода на четвертую, заключительную ступень. С помощью вакцинации удастся получить статус свободной от ящура страны, отметили в агентстве. В рамках госпрограммы, агентство продовольствия против ящура каждый год делает более двух миллионов прививок. Борьбу с конго-крымской лихорадкой ведут в Грузии >>Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и поражением слизистой оболочки ротовой полости, кожи и конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные. Болезнь быстро распространяется и наносит огромный ущерб скотоводству и в целом экономике страны. Болезнь не переходит на человека. Весной этого года о вспышке ящура сообщила Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23792/97/237929774_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_580e322f79dea83397e5d93a642e4fe1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, еврокомиссия, домашние животные
грузия, новости, общество, еврокомиссия, домашние животные
Грузия получила 345 тысяч доз вакцин против ящура
16:30 08.06.2023 (обновлено: 16:40 08.06.2023)
В борьбе с ящуром Грузия признана как одна из успешных стран и приближается к получению статуса страны свободной от этого заболевания
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии получило в подарок от Еврокомиссии 345 тысяч доз вакцин для борьбы с заболеванием крупного рогатого скота – ящуром, сообщает пресс-служба ведомства.
В зонах риска распространения заболевания, животным будут делать профилактические прививки против нового штамма ящура. Он распространен в регионе, но в Грузии пока не выявлен.
"Со стороны наших европейских партнеров однозначно отмечено насколько важнейшим является роль нашей страны в целом в европейском регионе в плане обеспечения благонадежного положения. Вакцины распределены соблюдением принципа "холодовой цепи". Процесс вакцинации проходит поэтапно", – заявил глава агентства Васил Басиладзе.
В борьбе с ящуром Грузия признана как одна из успешных стран, которая в регионе впервые получила третью ПЦР-ступень, что сближает страну к получению статуса свободной от этого заболевания. Идет активная работа для перехода на четвертую, заключительную ступень. С помощью вакцинации удастся получить статус свободной от ящура страны, отметили в агентстве.
В рамках госпрограммы, агентство продовольствия против ящура каждый год делает более двух миллионов прививок.
Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и поражением слизистой оболочки ротовой полости, кожи и конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные.
Болезнь быстро распространяется и наносит огромный ущерб скотоводству и в целом экономике страны. Болезнь не переходит на человека. Весной этого года о вспышке ящура сообщила Турция.