https://sputnik-georgia.ru/20230608/gruziya-poluchila-345-tysyach-doz-vaktsin-protiv-yaschura-278390332.html

Грузия получила 345 тысяч доз вакцин против ящура

Грузия получила 345 тысяч доз вакцин против ящура

В борьбе с ящуром Грузия признана как одна из успешных стран и приближается к получению статуса страны свободной от этого заболевания 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T16:30+0400

2023-06-08T16:30+0400

2023-06-08T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии получило в подарок от Еврокомиссии 345 тысяч доз вакцин для борьбы с заболеванием крупного рогатого скота – ящуром, сообщает пресс-служба ведомства. В зонах риска распространения заболевания, животным будут делать профилактические прививки против нового штамма ящура. Он распространен в регионе, но в Грузии пока не выявлен. В борьбе с ящуром Грузия признана как одна из успешных стран, которая в регионе впервые получила третью ПЦР-ступень, что сближает страну к получению статуса свободной от этого заболевания. Идет активная работа для перехода на четвертую, заключительную ступень. С помощью вакцинации удастся получить статус свободной от ящура страны, отметили в агентстве. В рамках госпрограммы, агентство продовольствия против ящура каждый год делает более двух миллионов прививок. Борьбу с конго-крымской лихорадкой ведут в Грузии >>Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и поражением слизистой оболочки ротовой полости, кожи и конечностей. Чаще всего болеют крупный рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие парнокопытные. Болезнь быстро распространяется и наносит огромный ущерб скотоводству и в целом экономике страны. Болезнь не переходит на человека. Весной этого года о вспышке ящура сообщила Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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