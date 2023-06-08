https://sputnik-georgia.ru/20230608/loukoster-wizz-air-dobavit-chetvertyy-bort-v-kutaisskiy-aeroport-278384337.html

Лоукостер Wizz Air добавит четвертый борт в Кутаисский аэропорт

Лоукостер Wizz Air добавит четвертый борт в Кутаисский аэропорт

Wizz Air базируется в Кутаисском международном аэропорту и пользуется популярностью среди путешественников 08.06.2023, Sputnik Грузия

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2023-06-08T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air расширит свою базу в Кутаиси, (регион Имерети), добавив четвертый самолет с 1 декабря 2023 года, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Кроме того, WizzAir планирует осуществлять регулярные рейсы в Копенгаген с 1 декабря. Авиакомпания с июня 2023 года вернула третий самолет в Кутаисский аэропорт и с 2 июня начала осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов: в Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Полеты осуществляются два раза в неделю. Стартовали прямые полеты из Кутаиси в пять городов Европы>>Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы. Wizz Air – фаворит среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе. Из-за пандемии коронавируса компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты. Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля 2021 года, а уже с лета лоукостер начал восстанавливать регулярные рейсы. На данный момент эта авиакомпания первая в Грузии по числу перевезенных пассажиров, в 2022 году их число составило 630 тысяч.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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