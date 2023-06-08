https://sputnik-georgia.ru/20230608/loukoster-wizz-air-dobavit-chetvertyy-bort-v-kutaisskiy-aeroport-278384337.html
Лоукостер Wizz Air добавит четвертый борт в Кутаисский аэропорт
Лоукостер Wizz Air добавит четвертый борт в Кутаисский аэропорт
Wizz Air базируется в Кутаисском международном аэропорту и пользуется популярностью среди путешественников 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T13:33+0400
2023-06-08T13:33+0400
2023-06-08T13:39+0400
грузия
новости
кутаиси
wizz air
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500294_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_a00b4c85db9611c8bf1f26f09980686b.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air расширит свою базу в Кутаиси, (регион Имерети), добавив четвертый самолет с 1 декабря 2023 года, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Кроме того, WizzAir планирует осуществлять регулярные рейсы в Копенгаген с 1 декабря. Авиакомпания с июня 2023 года вернула третий самолет в Кутаисский аэропорт и с 2 июня начала осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов: в Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Полеты осуществляются два раза в неделю. Стартовали прямые полеты из Кутаиси в пять городов Европы>>Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы. Wizz Air – фаворит среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе. Из-за пандемии коронавируса компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты. Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля 2021 года, а уже с лета лоукостер начал восстанавливать регулярные рейсы. На данный момент эта авиакомпания первая в Грузии по числу перевезенных пассажиров, в 2022 году их число составило 630 тысяч.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500294_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_44254c94559e64241f6ac1fc64fa8eda.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, кутаиси, wizz air
грузия, новости, кутаиси, wizz air
Лоукостер Wizz Air добавит четвертый борт в Кутаисский аэропорт
13:33 08.06.2023 (обновлено: 13:39 08.06.2023)
Wizz Air базируется в Кутаисском международном аэропорту и пользуется популярностью среди путешественников
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Венгерский лоукостер Wizz Air расширит свою базу в Кутаиси, (регион Имерети), добавив четвертый самолет с 1 декабря 2023 года, сообщили в Объединении аэропортов Грузии.
Кроме того, WizzAir планирует осуществлять регулярные рейсы в Копенгаген с 1 декабря.
Авиакомпания с июня 2023 года вернула третий самолет в Кутаисский аэропорт и с 2 июня начала осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов: в Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Полеты осуществляются два раза в неделю.
Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров, что значительно способствовало усилению авиасообщения и туризма в последние годы.
Wizz Air – фаворит среди жителей Грузии, любителей путешествовать по Европе. Из-за пандемии коронавируса компания была вынуждена сократить свои базы и прекратить полеты. Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля 2021 года, а уже с лета лоукостер начал восстанавливать регулярные рейсы.
На данный момент эта авиакомпания первая в Грузии по числу перевезенных пассажиров, в 2022 году их число составило 630 тысяч.