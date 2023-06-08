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Обвиняемый за кражу из церкви в Гори признался еще в четырех преступлениях
Обвиняемый за кражу из церкви в Гори признался еще в четырех преступлениях
Обвиняемый признался, что в результате кражи в еще четырех храмах, он незаконно присвоил деньги и медальон с изображением святого Георгия 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T15:56+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Задержанный по обвинению в краже денег из церкви в Гори сознался, что обокрал еще четыре храма, сообщается на сайте МВД Грузии. Об обвиняемом известно, что он был судим в прошлом и сейчас отбывает наказание условно. Следствие установило, что обвиняемый обокрал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Гори, незаконно присвоил деньги и скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника вскоре после случившегося. В Восточной Грузии из сельской церкви украли икону >>Обвиняемый признался, что в результате кражи в еще четырех храмах, он незаконно присвоил деньги и медальон с изображением святого Георгия. В качестве вещественных доказательств полиция изъяла часть денег, украденных из церквей, а также медальон. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище", которая предусматривает наказание в виде домашнего ареста на срок от одного до двух лет, либо тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, гори, мвд грузии
Обвиняемый за кражу из церкви в Гори признался еще в четырех преступлениях
15:56 08.06.2023 (обновлено: 16:04 08.06.2023)
Обвиняемый признался, что в результате кражи в еще четырех храмах, он незаконно присвоил деньги и медальон с изображением святого Георгия
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Задержанный по обвинению в краже денег из церкви в Гори сознался, что обокрал еще четыре храма, сообщается на сайте МВД Грузии.
Об обвиняемом известно, что он был судим в прошлом и сейчас отбывает наказание условно.
Следствие установило, что обвиняемый обокрал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Гори, незаконно присвоил деньги и скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника вскоре после случившегося.
Обвиняемый признался, что в результате кражи в еще четырех храмах, он незаконно присвоил деньги и медальон с изображением святого Георгия.
В качестве вещественных доказательств полиция изъяла часть денег, украденных из церквей, а также медальон.
Уголовное дело возбуждено по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище", которая предусматривает наказание в виде домашнего ареста на срок от одного до двух лет, либо тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.