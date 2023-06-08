https://sputnik-georgia.ru/20230608/obvinyaemyy-za-krazhu-iz-tserkvi-v-gori-priznalsya-esche-v-chetyrekh-prestupleniyakh-278388939.html

Обвиняемый за кражу из церкви в Гори признался еще в четырех преступлениях

Обвиняемый за кражу из церкви в Гори признался еще в четырех преступлениях

Обвиняемый признался, что в результате кражи в еще четырех храмах, он незаконно присвоил деньги и медальон с изображением святого Георгия 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T15:56+0400

2023-06-08T15:56+0400

2023-06-08T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Задержанный по обвинению в краже денег из церкви в Гори сознался, что обокрал еще четыре храма, сообщается на сайте МВД Грузии. Об обвиняемом известно, что он был судим в прошлом и сейчас отбывает наказание условно. Следствие установило, что обвиняемый обокрал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Гори, незаконно присвоил деньги и скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника вскоре после случившегося. В Восточной Грузии из сельской церкви украли икону >>Обвиняемый признался, что в результате кражи в еще четырех храмах, он незаконно присвоил деньги и медальон с изображением святого Георгия. В качестве вещественных доказательств полиция изъяла часть денег, украденных из церквей, а также медальон. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище", которая предусматривает наказание в виде домашнего ареста на срок от одного до двух лет, либо тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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