https://sputnik-georgia.ru/20230608/politicheskaya-gruppa-evrooptimisty-poyavitsya-v-parlamente-gruzii-278394903.html

Политическая группа "Еврооптимисты" появится в парламенте Грузии

Политическая группа "Еврооптимисты" появится в парламенте Грузии

Деканоидзе и Гоциридзе покинули фракцию "Нацдвижения" в начале мая из-за разногласий с руководством партии 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T18:07+0400

2023-06-08T18:07+0400

2023-06-08T18:09+0400

политика

грузия

новости

хатия деканоидзе

роман гоциридзе

ираклий кадагишвили

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и регламенту парламента Грузии поддержал создание новой политической группы – "Еврооптимисты". В новую политическую группу войдут бывшие члены крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе и Роман Гоциридзе. Созданию политической группы предшествовали изменения в регламенте, согласно которым, покинувшие блок депутаты получили право создавать политические группы. Как заявил председатель комитета Ираклий Кадагишвили на заседании, в результате изменения регламента широкий круг политических субъектов и депутатов получил возможность создавать политические группы. Покинувшие "Нацдвижение" депутаты получили право создавать политические группы>>По его словам, представленная документация, устав и состав группы соответствуют требованиям регламента парламента. Окончательно "Еврооптимисты" получат все права политической группы после ближайшего заседания бюро парламента. Политическая группа в парламенте дает практически те же возможности депутатам, что и фракция. У них есть право участвовать в парламентских делегациях и присутствовать на бюро парламента. Кроме того, им предоставляется больше времени для парламентских выступлений, чем независимым депутатам. На сегодняшний день в парламенте уже семь политических групп и две фракции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, хатия деканоидзе, роман гоциридзе, ираклий кадагишвили, парламент грузии