https://sputnik-georgia.ru/20230608/prodolzhenie-seriala--v-gruzinskoy-mechte-otsenili-shansy-saakashvili-stat-premerom-278387765.html

Продолжение сериала – в "Грузинской мечте" оценили шансы Саакашвили стать премьером

Продолжение сериала – в "Грузинской мечте" оценили шансы Саакашвили стать премьером

В партии, созданной Саакашвили, не исключают, что осужденный экс-президент Грузии будет представлен на пост премьер-министра 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T15:33+0400

2023-06-08T15:33+0400

2023-06-08T16:27+0400

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михаил саакашвили

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ираклий кадагишвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Планы крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" по возвращению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в политику в качестве премьера – это продолжение сериала, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее не исключил, что Саакашвили будет представлен на пост главы грузинского правительства. При этом, как отметил Хабеишвили, роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной. При этом депутат отметил, что несерьезно относится к возможному премьерству экс-президента Грузии. Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики.Премьер прогнозирует поражение оппозиции на выборах в Грузии>> Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента. Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной. Согласно приговору Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять партию "Нацдвижение", так как является гражданином УкраиныПарламенсткие выборы 2024Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ираклий кадагишвили, грузинская мечта