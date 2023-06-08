https://sputnik-georgia.ru/20230608/prodolzhenie-seriala--v-gruzinskoy-mechte-otsenili-shansy-saakashvili-stat-premerom-278387765.html
Продолжение сериала – в "Грузинской мечте" оценили шансы Саакашвили стать премьером
Продолжение сериала – в "Грузинской мечте" оценили шансы Саакашвили стать премьером
В партии, созданной Саакашвили, не исключают, что осужденный экс-президент Грузии будет представлен на пост премьер-министра 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T15:33+0400
2023-06-08T15:33+0400
2023-06-08T16:27+0400
грузия
политика
новости
михаил саакашвили
леван хабеишвили
ираклий кадагишвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Планы крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" по возвращению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в политику в качестве премьера – это продолжение сериала, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее не исключил, что Саакашвили будет представлен на пост главы грузинского правительства. При этом, как отметил Хабеишвили, роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной. При этом депутат отметил, что несерьезно относится к возможному премьерству экс-президента Грузии. Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики.Премьер прогнозирует поражение оппозиции на выборах в Грузии>> Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента. Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной. Согласно приговору Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять партию "Нацдвижение", так как является гражданином УкраиныПарламенсткие выборы 2024Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ираклий кадагишвили, грузинская мечта
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили, ираклий кадагишвили, грузинская мечта
Продолжение сериала – в "Грузинской мечте" оценили шансы Саакашвили стать премьером
15:33 08.06.2023 (обновлено: 16:27 08.06.2023)
В партии, созданной Саакашвили, не исключают, что осужденный экс-президент Грузии будет представлен на пост премьер-министра
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Планы крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" по возвращению осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в политику в качестве премьера – это продолжение сериала, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
Председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее не исключил, что Саакашвили будет представлен на пост главы грузинского правительства. При этом, как отметил Хабеишвили, роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной.
"В предыдущем сезоне было: отравили, убили, заставили голодать, мучали, и этот сериал потерял своих зрителей как за пределами, так и внутри страны. И вот сейчас в новом сезоне начинается новая серия – Михаил Саакашвили в роли премьера. Посмотрим, давайте посмотрим, как долго этот сериал будет жизнеспособным", – заявил Кадагишвили.
При этом депутат отметил, что несерьезно относится к возможному премьерству экс-президента Грузии.
"Я больше не оцениваю всерьез его премьерство. У "Национального движения" есть шансы преодолеть 5-процентный барьер, но я не воспринимаю всерьез его премьерство", – отметил Кадагишвили.
Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики.
Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента.
Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной.
Согласно приговору Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять партию "Нацдвижение", так как является гражданином Украины
Парламенсткие выборы 2024
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.