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https://sputnik-georgia.ru/20230608/prodolzhit-li-v-gruzii-snizhatsya-monetarnaya-politika-278366807.html
Продолжит ли в Грузии снижаться монетарная политика?
Продолжит ли в Грузии снижаться монетарная политика?
Ставка рефинансирования в мае снизилась впервые спустя 13 месяцев 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T08:30+0400
2023-06-08T08:30+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Ставка рефинансирования в Грузии, предположительно, будет снижаться на каждом втором заседании Комитета монетарной политики Национального банка и к концу года будет в пределах 9-10%, заявил начальник департамента макроэкономики и статистики Нацбанка Шалва Мхатришвили. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Однако в случае создания новой ситуации это решение будет пересмотрено, отметил Мхатришвили.Основной вызов сегодня, который является причиной осторожной политики Нацбанка, – это местная инфляция, которая составляет около 9%, сообщил он.Мхатришвили пояснил, что за снижением инфляции стоит в основном снижение импортируемой инфляции, которую в свою очередь можно разделить на две составляющие. По его словам, напротив, локальная инфляция составляет около 9%, и именно поэтому Нацбанк осторожно относится к снижению инфляции. "Мы хотим убедиться в том, что низкая инфляция является продолжающейся, а не вызвана разовыми факторами", – пояснил Мхатришвили. Принимая решение смягчить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел тенденции и прогнозы по снижению инфляции. Годовая инфляция (май 2023 года к маю 2022 года) в Грузии составила 1,5%, при целевом показателе 3%. Как пояснил регулятор, снижение инфляции во многом обусловлено снижением цен на импортную продукцию. Смягчение монетарной политики поможет ускорить темпы кредитования – глава "Банка Грузии"&gt;&gt;Цены на международных товарных рынках постепенно снижаются с середины 2022 года, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемическому уровню. Тем не менее Нацбанк отметил, что, несмотря на положительные тенденции, неопределенность по-прежнему высока. Одним из главных рисков, в том числе, остается и геополитическая ситуация. Поэтому в условиях высокой неопределенности ожидается, что регулятор продолжит снижение ставки монетарной политики лишь медленными темпами. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Ставка рефинансирования – размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, национальный банк
экономика, грузия, новости, национальный банк

Продолжит ли в Грузии снижаться монетарная политика?

08:30 08.06.2023
© photo: Sputnik / Stringerнациональный банк Грузии
национальный банк Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Ставка рефинансирования в мае снизилась впервые спустя 13 месяцев
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Ставка рефинансирования в Грузии, предположительно, будет снижаться на каждом втором заседании Комитета монетарной политики Национального банка и к концу года будет в пределах 9-10%, заявил начальник департамента макроэкономики и статистики Нацбанка Шалва Мхатришвили.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.

"Согласно прогнозам, опубликованным в мае, предположительно, ставка рефинансирования будет снижаться на каждом втором заседании, а ставка монетарной политики на конец года будет находиться в пределах 9-10%", – заявил он на медиаплатформе BMG.

Однако в случае создания новой ситуации это решение будет пересмотрено, отметил Мхатришвили.
Основной вызов сегодня, который является причиной осторожной политики Нацбанка, – это местная инфляция, которая составляет около 9%, сообщил он.

"Действительно, сегодня инфляция значительно снизилась. Если в предыдущие годы у нас была двузначная инфляция, то сегодня она даже ниже целевого показателя в 3%, хотя важны причины этого", – сказал он.

Мхатришвили пояснил, что за снижением инфляции стоит в основном снижение импортируемой инфляции, которую в свою очередь можно разделить на две составляющие.

"Первая – курс лари за год укреплен, [несмотря на несколько недель обесценивания], и вторая – цены на продукты питания, которые на международном рынке постепенно снижаются, цены на нефть тоже постепенно снижаются, все это приводит к переходу импортируемой инфляции в минус", – сказал он.

По его словам, напротив, локальная инфляция составляет около 9%, и именно поэтому Нацбанк осторожно относится к снижению инфляции.
"Мы хотим убедиться в том, что низкая инфляция является продолжающейся, а не вызвана разовыми факторами", – пояснил Мхатришвили.
© SputnikСтавка рефинансирования Грузии, Азербайджана и Армении
Ставка рефинансирования Грузии, Азербайджана и Армении - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2023
Ставка рефинансирования Грузии, Азербайджана и Армении
© Sputnik
Принимая решение смягчить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел тенденции и прогнозы по снижению инфляции.
Годовая инфляция (май 2023 года к маю 2022 года) в Грузии составила 1,5%, при целевом показателе 3%.
Как пояснил регулятор, снижение инфляции во многом обусловлено снижением цен на импортную продукцию.
Смягчение монетарной политики поможет ускорить темпы кредитования – глава "Банка Грузии">>
Цены на международных товарных рынках постепенно снижаются с середины 2022 года, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемическому уровню.
Тем не менее Нацбанк отметил, что, несмотря на положительные тенденции, неопределенность по-прежнему высока.
Одним из главных рисков, в том числе, остается и геополитическая ситуация. Поэтому в условиях высокой неопределенности ожидается, что регулятор продолжит снижение ставки монетарной политики лишь медленными темпами.
Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
Ставка рефинансирования – размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты.
Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
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