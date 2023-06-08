https://sputnik-georgia.ru/20230608/prodolzhit-li-v-gruzii-snizhatsya-monetarnaya-politika-278366807.html

Продолжит ли в Грузии снижаться монетарная политика?

Продолжит ли в Грузии снижаться монетарная политика?

Ставка рефинансирования в мае снизилась впервые спустя 13 месяцев 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T08:30+0400

2023-06-08T08:30+0400

2023-06-08T08:30+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830194_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_f08fb0a36b99e0b9076ba8dfa52279fa.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Ставка рефинансирования в Грузии, предположительно, будет снижаться на каждом втором заседании Комитета монетарной политики Национального банка и к концу года будет в пределах 9-10%, заявил начальник департамента макроэкономики и статистики Нацбанка Шалва Мхатришвили. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. Однако в случае создания новой ситуации это решение будет пересмотрено, отметил Мхатришвили.Основной вызов сегодня, который является причиной осторожной политики Нацбанка, – это местная инфляция, которая составляет около 9%, сообщил он.Мхатришвили пояснил, что за снижением инфляции стоит в основном снижение импортируемой инфляции, которую в свою очередь можно разделить на две составляющие. По его словам, напротив, локальная инфляция составляет около 9%, и именно поэтому Нацбанк осторожно относится к снижению инфляции. "Мы хотим убедиться в том, что низкая инфляция является продолжающейся, а не вызвана разовыми факторами", – пояснил Мхатришвили. Принимая решение смягчить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел тенденции и прогнозы по снижению инфляции. Годовая инфляция (май 2023 года к маю 2022 года) в Грузии составила 1,5%, при целевом показателе 3%. Как пояснил регулятор, снижение инфляции во многом обусловлено снижением цен на импортную продукцию. Смягчение монетарной политики поможет ускорить темпы кредитования – глава "Банка Грузии">>Цены на международных товарных рынках постепенно снижаются с середины 2022 года, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемическому уровню. Тем не менее Нацбанк отметил, что, несмотря на положительные тенденции, неопределенность по-прежнему высока. Одним из главных рисков, в том числе, остается и геополитическая ситуация. Поэтому в условиях высокой неопределенности ожидается, что регулятор продолжит снижение ставки монетарной политики лишь медленными темпами. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Ставка рефинансирования – размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальный банк