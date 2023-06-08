Продолжит ли в Грузии снижаться монетарная политика?
© photo: Sputnik / Stringerнациональный банк Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Ставка рефинансирования в мае снизилась впервые спустя 13 месяцев
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Ставка рефинансирования в Грузии, предположительно, будет снижаться на каждом втором заседании Комитета монетарной политики Национального банка и к концу года будет в пределах 9-10%, заявил начальник департамента макроэкономики и статистики Нацбанка Шалва Мхатришвили.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.
"Согласно прогнозам, опубликованным в мае, предположительно, ставка рефинансирования будет снижаться на каждом втором заседании, а ставка монетарной политики на конец года будет находиться в пределах 9-10%", – заявил он на медиаплатформе BMG.
Однако в случае создания новой ситуации это решение будет пересмотрено, отметил Мхатришвили.
Основной вызов сегодня, который является причиной осторожной политики Нацбанка, – это местная инфляция, которая составляет около 9%, сообщил он.
"Действительно, сегодня инфляция значительно снизилась. Если в предыдущие годы у нас была двузначная инфляция, то сегодня она даже ниже целевого показателя в 3%, хотя важны причины этого", – сказал он.
Мхатришвили пояснил, что за снижением инфляции стоит в основном снижение импортируемой инфляции, которую в свою очередь можно разделить на две составляющие.
"Первая – курс лари за год укреплен, [несмотря на несколько недель обесценивания], и вторая – цены на продукты питания, которые на международном рынке постепенно снижаются, цены на нефть тоже постепенно снижаются, все это приводит к переходу импортируемой инфляции в минус", – сказал он.
По его словам, напротив, локальная инфляция составляет около 9%, и именно поэтому Нацбанк осторожно относится к снижению инфляции.
"Мы хотим убедиться в том, что низкая инфляция является продолжающейся, а не вызвана разовыми факторами", – пояснил Мхатришвили.
© SputnikСтавка рефинансирования Грузии, Азербайджана и Армении
Ставка рефинансирования Грузии, Азербайджана и Армении
© Sputnik
Принимая решение смягчить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел тенденции и прогнозы по снижению инфляции.
Годовая инфляция (май 2023 года к маю 2022 года) в Грузии составила 1,5%, при целевом показателе 3%.
Как пояснил регулятор, снижение инфляции во многом обусловлено снижением цен на импортную продукцию.
Цены на международных товарных рынках постепенно снижаются с середины 2022 года, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемическому уровню.
Тем не менее Нацбанк отметил, что, несмотря на положительные тенденции, неопределенность по-прежнему высока.
Одним из главных рисков, в том числе, остается и геополитическая ситуация. Поэтому в условиях высокой неопределенности ожидается, что регулятор продолжит снижение ставки монетарной политики лишь медленными темпами.
Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
Ставка рефинансирования – размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты.
Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.