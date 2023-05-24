https://sputnik-georgia.ru/20230524/smyagchenie-monetarnoy-politiki-pomozhet-uskorit-tempy-kreditovaniya--glava-banka-gruzii-277954157.html

Смягчение монетарной политики поможет ускорить темпы кредитования – глава "Банка Грузии"

Смягчение монетарной политики поможет ускорить темпы кредитования – глава "Банка Грузии"

Последние два года темпы кредитования отстают от темпов экономического роста, а для ускорения важно, чтобы процентные ставки снижались, отметил Гачечиладзе 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T07:01+0400

2023-05-24T07:01+0400

2023-05-24T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Гендиректор "Банка Грузии" Арчил Гачечиладзе выразил надежду, что Национальный банк продолжит снижение ставки рефинансирования, что даст банку возможность выдавать более льготные кредиты и ускорить в стране темпы кредитования. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%. По словам Гачечиладзе, последние два года темпы кредитования отстают от темпов экономического роста, а для ускорения важно, чтобы процентные ставки снижались. "Инфляция снизилась ниже целевого уровня в 3%, что очень радостно, поскольку немногие страны региона, включая Европу и Америку, могут позволить себе такую роскошь", – сказал Гачечиладзе.Это позволяет Нацбанку сделать несколько более смелые шаги в плане снижения процентной ставки, добавил он.Нацбанк Грузии утвердил правила пользования открытым банкингом >>Принимая решение смягчить монетарную политику, Комитет Нацбанка учел тенденции и прогнозы по снижению инфляции. Годовая инфляция (апрель 2023 года к апрелю 2022 года) в Грузии составила 2,7% при целевом показателе 3%. Как пояснил регулятор, снижение инфляции во многом обусловлено снижением цен на импортную продукцию. Цены на международных товарных рынках постепенно снижаются с середины 2022 года, а стоимость международных перевозок приблизилась к допандемическому уровню. Тем не менее Нацбанк отметил, что, несмотря на положительные тенденции, неопределенность по-прежнему высока. Одним из главных рисков, в том числе остается и геополитическая ситуация. Поэтому в условиях высокой неопределенности ожидается, что регулятор продолжит снижение ставки монетарной политики лишь медленными темпами. Как смягчение монетарной политики отразится на кредитном рынке Грузии – мнение экспертов >>Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Ставка рефинансирования – размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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национальный банк, "банк грузии", тбилиси, грузия, новости, экономика