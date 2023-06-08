https://sputnik-georgia.ru/20230608/pust-privedet-argumenty--glava-minyusta-gruzii-otvetil-na-kritiku-deputata-ep-278397200.html
Пусть приведет аргументы – глава Минюста Грузии ответил на критику депутата ЕП
Пусть приведет аргументы – глава Минюста Грузии ответил на критику депутата ЕП
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как... 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T21:27+0400
2023-06-08T21:27+0400
2023-06-08T22:04+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Тот, кто критикует власти Грузии в связи с выполнением условий для предоставления статуса кандидата в ЕС, должен привести соответствующие аргументы, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, комментируя заявление депутата Европарламента Марины Кальюранд. Кальюранд ранее заявила, что заявления в связи с выполнением Грузией 80% из 12 рекомендаций вызывают вопросы. По ее словам, прогресс по 12 приоритетам "все еще неполный и зачастую поверхностный". Как отметила евродепутат, это также влияет на то, что сегодня Грузия отстает от Украины и Молдовы по некоторым ключевым направлениям. По его главы Минюста, Грузия обязательно станет членом Евросоюза. "Под руководством МИД, в том числе и сотрудники нашего министерства, ездят в европейские столицы и обсуждают с коллегами все вопросы, связанные с реализацией 12 пунктов. Честно говоря, мы слышали от наших европейских коллег только хорошее о реализации 12 пунктов", – подчеркнул министр. "Заслуживает насмешек" – Каладзе ответил на критику европарламентария >>Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – с лета 2022 года поправки были внесены в десятки законов. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Грузия получит статус только в случае единогласного решения лидеров всех 27 стран Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, рати брегадзе, европарламент, грузия - ес
Пусть приведет аргументы – глава Минюста Грузии ответил на критику депутата ЕП
21:27 08.06.2023 (обновлено: 22:04 08.06.2023)
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Тот, кто критикует власти Грузии в связи с выполнением условий для предоставления статуса кандидата в ЕС, должен привести соответствующие аргументы, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, комментируя заявление депутата Европарламента Марины Кальюранд.
Кальюранд ранее заявила, что заявления в связи с выполнением Грузией 80% из 12 рекомендаций вызывают вопросы. По ее словам, прогресс по 12 приоритетам "все еще неполный и зачастую поверхностный". Как отметила евродепутат, это также влияет на то, что сегодня Грузия отстает от Украины и Молдовы по некоторым ключевым направлениям.
"На все это есть простой ответ: если кто-то критикует нас, то должен привести и соответствующие аргументы… Это мнение одного из депутатов. У другого депутата может быть другое мнение и т. д. Но в итоге, я уверен, что ЕС обязательно примет решение, которое порадует и вас, и всех граждан Грузии, которые верят в европейское будущее Грузии", – заявил Брегадзе журналистам.
По его главы Минюста, Грузия обязательно станет членом Евросоюза.
"Под руководством МИД, в том числе и сотрудники нашего министерства, ездят в европейские столицы и обсуждают с коллегами все вопросы, связанные с реализацией 12 пунктов. Честно говоря, мы слышали от наших европейских коллег только хорошее о реализации 12 пунктов", – подчеркнул министр.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – с лета 2022 года поправки были внесены в десятки законов.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Грузия получит статус только в случае единогласного решения лидеров всех 27 стран Евросоюза.