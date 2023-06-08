https://sputnik-georgia.ru/20230608/zasluzhivaet-nasmeshek---kaladze-otvetil-na-kritiku-evroparlamenrtariya-278392925.html

"Заслуживает насмешек" – Каладзе ответил на критику европарламентария

"Заслуживает насмешек" – Каладзе ответил на критику европарламентария

Депутат Европарламента считает, что прогресс Грузии по выполнению обязательных условий для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС "все еще... 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T17:46+0400

2023-06-08T17:46+0400

2023-06-08T17:55+0400

политика

грузия

молдова

украина

каха каладзе

европарламент

грузинская мечта

грузия - ес

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Заявление депутата Европарламента Марины Кальюранд в связи с выполнением Грузией условий предоставления стране статуса кандидата в ЕС оторвано от реальности и заслуживает насмешек, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Кальюранд заявила, что заявления в связи с выполнением Грузией 80% из 12 рекомендаций для получения статуса страны-кандидата вызывают вопросы. По ее словам, прогресс по 12 приоритетам "все еще неполный и зачастую поверхностный". Как отметила евродепутат, это также влияет на то, что сегодня "Грузия отстает от Украины и Молдовы по некоторым ключевым направлениям". Это заявления, сделанные не против правительства Грузии, а против страны, отметил он. Политик отметил, что как внутри страны, так и за ее пределами у европейского будущего и европейской интеграции Грузии есть враги. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия выполнила большинство условий для получения статуса кандидата в ЕС – Бочоришвили>>Как отметил Каладзе, если взять любые параметры, опубликованные международными организациями, и сравнить, то абсолютно по всем направлениям можно увидеть, насколько Грузия впереди Украины и Молдовы по всем показателям. Однако, по словам политика, у них не получится устроить конфронтацию и революцию в Грузии.По его словам, у нынешних властей Грузии есть самые большие сторонники – это граждане страны. Правящая партия "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения. Власти говорят, что уже завершена работа практически по всем направлениям, кроме деолигархизации и судебной реформы. По этим двум вопросам правящая партия Грузии активно сотрудничает с Венецианской комиссией (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы).ЕС допустит ошибку, отказав Грузии в предоставлении Грузии статуса кандидата – премьер>>Часть оппозиционных партий, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", не принимает участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называют работу властей фикцией. Власти Грузии не раз обвиняли оппозицию в том, что ее главной задачей является не дать Грузии получить статус кандидата с целью последующей дестабилизации в стране и смены власти. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, молдова, украина, каха каладзе, европарламент, грузинская мечта, грузия - ес