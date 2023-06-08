https://sputnik-georgia.ru/20230608/remont-pervoy-podzemnoy-ges-v-gruzii-oboydetsya-v-20-millionov-lari-278374182.html

Ремонт первой подземной ГЭС в Грузии обойдется в 20 миллионов лари

Ремонт первой подземной ГЭС в Грузии обойдется в 20 миллионов лари

С 2007 по 2022 год инвестиции в проекты реабилитации Ладжанурской ГЭС превышают 40 миллионов лари 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T10:20+0400

2023-06-08T10:20+0400

2023-06-08T10:20+0400

грузия

новости

экономика

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/07/278373828_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_71eccc502ca2b641f6582ff46a14e1b1.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Объем инвестиционного проекта ремонта Ладжанурской ГЭС в Цагерском муниципалитете (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети) составляет более 20 миллионов лари, сообщается на сайте Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. Ладжанурская ГЭС – первая подземная электростанция в Грузии. Входит в состав Рионского каскада, являясь его верхней ступенью. Первый гидроагрегат ГЭС запущен в 1960 году. Ее установленная мощность составляет 113,7 МВт. Она состоит из трех гидроагрегатов, номинальная мощность которых 39,14 МВт, 37,28 МВт и 37,28 МВт. По информации регулятора, в настоящее время идет ремонт третьего агрегата ГЭС. Мощность третьего агрегата в результате ремонта вырастит до 39,943 МВт (на 2,663 МВт), что в свою очередь увеличит установленную мощность гидростанции до 116,363 МВт. С 2007 по 2022 год инвестиции в проекты реабилитации Ладжанурской ГЭС превышают 40 миллионов лари. Ладжанурская ГЭС представляет собой гидроэлектростанцию ​​высокого давления, работающую на комбинированном стоке воды, полученном сбросом рек Ладжанури и Цхенисцкали. Соответственно, на реках Цхенисцкали и Ладжанури созданы инженерно-гидротехнические сооружения. В частности, на реке Цхенисцкали в районе города Цагери построена бетонная низкопороговая плотина. А в узкой долине, вниз по течению реки Ладжанури, у поселка Сурмуши установлена арочная плотина высотой 69 метров. Турмаршрут на плотину Ингури ГЭС стал более многообразным>>Строительство гидростанции началось в 1950-х годах и было введено в эксплуатацию в 1960 году. С самого начала ГЭС выделялась в Грузии своими данными. Впервые на Ладжанури была спроектирована и построена арочная плотина высотой 69 метров, и это своего рода прототип Ингури ГЭС. Длина подъездного тоннеля непосредственно к машинному залу ГЭС составляет 250 метров. ГЭС деривационного типа с дневным и ночным регулированием, проектная выработка которого 438 млн киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, гэс