https://sputnik-georgia.ru/20230608/remont-pervoy-podzemnoy-ges-v-gruzii-oboydetsya-v-20-millionov-lari-278374182.html
Ремонт первой подземной ГЭС в Грузии обойдется в 20 миллионов лари
Ремонт первой подземной ГЭС в Грузии обойдется в 20 миллионов лари
С 2007 по 2022 год инвестиции в проекты реабилитации Ладжанурской ГЭС превышают 40 миллионов лари 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T10:20+0400
2023-06-08T10:20+0400
2023-06-08T10:20+0400
грузия
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гэс
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Объем инвестиционного проекта ремонта Ладжанурской ГЭС в Цагерском муниципалитете (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети) составляет более 20 миллионов лари, сообщается на сайте Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. Ладжанурская ГЭС – первая подземная электростанция в Грузии. Входит в состав Рионского каскада, являясь его верхней ступенью. Первый гидроагрегат ГЭС запущен в 1960 году. Ее установленная мощность составляет 113,7 МВт. Она состоит из трех гидроагрегатов, номинальная мощность которых 39,14 МВт, 37,28 МВт и 37,28 МВт. По информации регулятора, в настоящее время идет ремонт третьего агрегата ГЭС. Мощность третьего агрегата в результате ремонта вырастит до 39,943 МВт (на 2,663 МВт), что в свою очередь увеличит установленную мощность гидростанции до 116,363 МВт. С 2007 по 2022 год инвестиции в проекты реабилитации Ладжанурской ГЭС превышают 40 миллионов лари. Ладжанурская ГЭС представляет собой гидроэлектростанцию высокого давления, работающую на комбинированном стоке воды, полученном сбросом рек Ладжанури и Цхенисцкали. Соответственно, на реках Цхенисцкали и Ладжанури созданы инженерно-гидротехнические сооружения. В частности, на реке Цхенисцкали в районе города Цагери построена бетонная низкопороговая плотина. А в узкой долине, вниз по течению реки Ладжанури, у поселка Сурмуши установлена арочная плотина высотой 69 метров. Турмаршрут на плотину Ингури ГЭС стал более многообразным>>Строительство гидростанции началось в 1950-х годах и было введено в эксплуатацию в 1960 году. С самого начала ГЭС выделялась в Грузии своими данными. Впервые на Ладжанури была спроектирована и построена арочная плотина высотой 69 метров, и это своего рода прототип Ингури ГЭС. Длина подъездного тоннеля непосредственно к машинному залу ГЭС составляет 250 метров. ГЭС деривационного типа с дневным и ночным регулированием, проектная выработка которого 438 млн киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, гэс
грузия, новости, экономика, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, гэс
Ремонт первой подземной ГЭС в Грузии обойдется в 20 миллионов лари
С 2007 по 2022 год инвестиции в проекты реабилитации Ладжанурской ГЭС превышают 40 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Объем инвестиционного проекта ремонта Ладжанурской ГЭС в Цагерском муниципалитете (регион Рача-Лечхуми – Квемо Сванети) составляет более 20 миллионов лари, сообщается на сайте Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.
Ладжанурская ГЭС – первая подземная электростанция в Грузии. Входит в состав Рионского каскада, являясь его верхней ступенью. Первый гидроагрегат ГЭС запущен в 1960 году. Ее установленная мощность составляет 113,7 МВт. Она состоит из трех гидроагрегатов, номинальная мощность которых 39,14 МВт, 37,28 МВт и 37,28 МВт.
По информации регулятора, в настоящее время идет ремонт третьего агрегата ГЭС.
Мощность третьего агрегата в результате ремонта вырастит до 39,943 МВт (на 2,663 МВт), что в свою очередь увеличит установленную мощность гидростанции до 116,363 МВт.
С 2007 по 2022 год инвестиции в проекты реабилитации Ладжанурской ГЭС превышают 40 миллионов лари.
Ладжанурская ГЭС представляет собой гидроэлектростанцию высокого давления, работающую на комбинированном стоке воды, полученном сбросом рек Ладжанури и Цхенисцкали. Соответственно, на реках Цхенисцкали и Ладжанури созданы инженерно-гидротехнические сооружения.
В частности, на реке Цхенисцкали в районе города Цагери построена бетонная низкопороговая плотина. А в узкой долине, вниз по течению реки Ладжанури, у поселка Сурмуши установлена арочная плотина высотой 69 метров.
Строительство гидростанции началось в 1950-х годах и было введено в эксплуатацию в 1960 году. С самого начала ГЭС выделялась в Грузии своими данными. Впервые на Ладжанури была спроектирована и построена арочная плотина высотой 69 метров, и это своего рода прототип Ингури ГЭС.
Длина подъездного тоннеля непосредственно к машинному залу ГЭС составляет 250 метров. ГЭС деривационного типа с дневным и ночным регулированием, проектная выработка которого 438 млн киловатт-часов.