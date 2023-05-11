https://sputnik-georgia.ru/20230511/turmarshrut-na-plotinu-inguri-ges-stal-bolee-mnogoobraznym-277581270.html

Турмаршрут на плотину Ингури ГЭС стал более многообразным

Турмаршрут на плотину Ингури ГЭС стал более многообразным

Если каждый третий киловатт в Грузии вырабатывается на Ингури ГЭС, то, наверное, каждый третий турист в стране тоже посетит плотину, заявил замглавы Совета... 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T16:19+0400

2023-05-11T16:19+0400

2023-05-11T16:47+0400

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ингури гэс

николоз антидзе

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. У туристического маршрута арочной плотины Ингури ГЭС два новшества – кинозал и специальные инсталляции, сообщает пресс-служба компании "Ингури аттракция". Продолжительность туристического маршрута по плотине Ингури составляет 2 часа, и у посетителей есть возможность осмотреть мост через плотину, дисковые затворы, туннель и другие интересные места. Директор компании Николоз Антидзе лично ознакомил руководство Ингури ГЭС и сотрудников с новшествами и запланированными мероприятиями. Антидзе принял гостей в кинозале, который открылся недавно.Президент Грузии посетила туристическую зону Ингури ГЭС >>В новом кинозале посетители смогут ознакомиться с историей крупнейшей гидроэлектростанции Закавказья, посмотреть короткометражные художественные, документальные и анимационные фильмы. Новшеством турмаршрута является инсталляция, которая устроена в 315 тоннеле. Инсталляция предоставляет визитерам визуальную информацию о туристическо-индустриальном памятнике. По его словам, в будущем Ингури ГЭС станет визитной карточкой, и через 2-3 года в этом направлении будут сделаны серьезные шаги. Как отметил Мебония, еще нужно многое сделать в плане инфраструктурных работ, однако уже есть четкий план, после выполнения которого Ингури ГЭС будет ждать очень большого потока туристов. По словам заместителя председателя совета директоров Ингури ГЭС Зазы Адеишвили, все, что было сделано, и все, что планируется сделать, позволят в ближайшем будущем превратить это место не только во флагман грузинской энергетики и основу грузинской индустрии, но и сделать очень серьезным туристическим направлением. "Если мы зажигаем каждую третью лампочку и каждый третий киловатт наш, то, наверное, каждый третий турист, который будет приезжать в Грузию, тоже станет нашим визитером", – отметил Адеишвили. Ингури ГЭС стала частью Европейского маршрута индустриального наследия >>В свою очередь, директор компании "Ингури аттракция" Николоз Антидзе подчеркнул, что главным посланием является то, что у Ингури ГЭС неисчерпаемый потенциал и самым главным является привлечение как можно большего числа визитеров. Планированием и осуществлением туристического маршрута на арочной платине Ингури ГЭС осуществляет компания "Ингури аттракция", которая несколько месяцев назад стала дочерней компанией Ингури ГЭС. Ингури ГЭС, расположенная в Западной Грузии, является уникальным техническим и инженерным сооружением. В 2015 году ее арочной плотине был присвоен статус памятника культурного наследия. Высота плотины составляет 271,5 метра, длина – 728 метров. Арочная плотина Ингури ГЭС – первое сооружение в Грузии, присоединившееся к Европейскому маршруту индустриального наследия. Проект также предусматривает второй этап – установку самого высокого в мире лифта на плотине, открытие научного центра и центра открытий, смотровых площадок, канатной дороги и открытого концертного пространства. Постановочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977-м. Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, экономика, ингури гэс, николоз антидзе