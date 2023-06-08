https://sputnik-georgia.ru/20230608/roin-metreveli-stal-prezidentom-akademii-nauk-gruzii-278381063.html

Роин Метревели стал президентом Академии наук Грузии

Роин Метревели стал президентом Академии наук Грузии

Роин Метревели стал академиком в 1993 году, возглавляя Тбилисский госуниверситет 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T11:20+0400

2023-06-08T11:20+0400

2023-06-08T11:33+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Академик, историк Роин Метревели стал президентом Национальной академии наук Грузии, сообщается на сайте главного научного общества страны. В Национальной академии наук накануне прошло собрание, на котором 83-летний Метревели был избран президентом. Роин Метревели был ректором Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили в 1991-2004 годы. Академиком Национальной Академии наук Грузии он стал в 1993 году. С именем профессора, доктора исторических наук связано издание Грузинской советской энциклопедии. Метревели является автором более 300 книг и трудов, под его редакторством издано около ста книг и трудов. Помимо педагогической и научной деятельности, Метревели вел и активную общественную и политическую работу. В 1960-1972 годах был секретарем центрального комитета комсомола. В 1990-1991 годах – членом Верховного совета от "Единой коммунистической партии Грузии". Ученые Грузии изучили перспективы производства биотоплива>>Еще в 1907 году в Грузии было создано общество, в которое объединились представители грузинской интеллигенции под руководством выдающегося общественного деятеля Эквтиме Такаишвили. Именно они подготовили почву для создания академии наук Грузии.Академию наук Грузии основали в феврале 1941 года профессора Тбилисского государственного университета и Академии наук СССР. В их числе академики Георгий Ахвледиани, Арнольд Чикобава, Георгий Чубинашвили, Симон Джанашия, Корнели Кекелидзе и другие.Первым президентом Академии наук Грузии избрали Николоза Мусхелишвили, который на протяжении 30 лет занимал эту должность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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