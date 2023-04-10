https://sputnik-georgia.ru/20230410/uchenye-gruzii-izuchili-perspektivy-proizvodstva-biotopliva-276608486.html
Ученые Грузии изучили перспективы производства биотоплива
Ученые Грузии изучили перспективы производства биотоплива
Биодизель может успешно заменить нефтедизель в автомобилях с дизельным двигателем без модификации двигателя 10.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-10T23:53+0400
2023-04-10T23:53+0400
2023-04-11T00:09+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Производство биодизельного топлива из возобновляемых источников энергии – рапсового (шалги) и вторичного пищевого масла – положительно скажется на эколого-экономическом положении Грузии и повысит ее энергетическую независимость, сообщается на сайте Академии наук Грузии.К такому заключению пришли грузинские ученые, которые выступили в Академии с докладом на тему "Получение биодизеля из возобновляемых источников энергии в Грузии и его перспективы" в марте текущего года. Согласно докладу, биодизель может успешно заменить нефтедизель в автомобилях с дизельным двигателем без модификации двигателя. Ученые считают, что важнейшим механизмом улучшения экологической ситуации в Грузии и развития энергосберегающих технологий углеводородного происхождения является использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Они уверяют, что такая возможность для страны уже изучена. Власти Грузии работают над снижением цен на топливо >>В качестве сырья используют рапсовое (Brassica napus) масло и отработанные (вторичные) пищевые масла предприятий пищевой промышленности. Как сообщили авторы доклада, чистое биодизельное топливо В100 и биоглицерин получены реакцией этерификации (синтеза). Получены и изготовлены образцы для испытаний. Исследованы физико-химические и технологические характеристики биодизеля B100 и смесей биодизеля и нефтяного дизеля (B5, B10 и B20). В Академии напомнили, что на базе проекта в июле 2018 года открылся первый в Грузии и во всем регионе Южного Кавказа биодизельный завод ООО "Биодизель Джорджия". На предприятии работает 25 человек, а в его логистической сети – 20 человек, таким образом, на этом предприятии создано 45 новых рабочих мест. Продолжит ли снижаться стоимость бензина в Грузии? >>Предприятие перерабатывает пищевое масло вторичного потребления и производит биодизель, что обеспечивает утилизацию отходов и развитие экономики замкнутого цикла. С 2018 по 2022 год предприятие переработало более 1 550 тонн масла и произвело более 1 200 тонн биодизеля. Соответственно, завод сэкономил более 1 200 тонн импорта дизельного топлива в Грузии, а также сэкономил более 2 500 тонн выбросов CO2 в атмосферу. Систематически проводятся исследования и подбор сырьевой базы для завода и оптимизация технологических параметров, что обеспечивается взаимным сотрудничеством науки и предприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, академия наук грузии, экология в грузии
грузия, новости, экономика, академия наук грузии, экология в грузии
Ученые Грузии изучили перспективы производства биотоплива
23:53 10.04.2023 (обновлено: 00:09 11.04.2023)
Биодизель может успешно заменить нефтедизель в автомобилях с дизельным двигателем без модификации двигателя
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Производство биодизельного топлива из возобновляемых источников энергии – рапсового (шалги) и вторичного пищевого масла – положительно скажется на эколого-экономическом положении Грузии и повысит ее энергетическую независимость, сообщается на сайте Академии наук Грузии.
К такому заключению пришли грузинские ученые, которые выступили в Академии с докладом на тему "Получение биодизеля из возобновляемых источников энергии в Грузии и его перспективы" в марте текущего года.
"Запуск производства биодизеля как альтернативного, возобновляемого, экологически чистого топлива очень важен для Грузии, которая практически полностью зависит от импорта нефтепродуктов", – говорится в сообщении.
Согласно докладу, биодизель может успешно заменить нефтедизель в автомобилях с дизельным двигателем без модификации двигателя.
Ученые считают, что важнейшим механизмом улучшения экологической ситуации в Грузии и развития энергосберегающих технологий углеводородного происхождения является использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
Они уверяют, что такая возможность для страны уже изучена.
В качестве сырья используют рапсовое (Brassica napus) масло и отработанные (вторичные) пищевые масла предприятий пищевой промышленности.
Как сообщили авторы доклада, чистое биодизельное топливо В100 и биоглицерин получены реакцией этерификации (синтеза). Получены и изготовлены образцы для испытаний. Исследованы физико-химические и технологические характеристики биодизеля B100 и смесей биодизеля и нефтяного дизеля (B5, B10 и B20).
В Академии напомнили, что на базе проекта в июле 2018 года открылся первый в Грузии и во всем регионе Южного Кавказа биодизельный завод ООО "Биодизель Джорджия". На предприятии работает 25 человек, а в его логистической сети – 20 человек, таким образом, на этом предприятии создано 45 новых рабочих мест.
Предприятие перерабатывает пищевое масло вторичного потребления и производит биодизель, что обеспечивает утилизацию отходов и развитие экономики замкнутого цикла.
С 2018 по 2022 год предприятие переработало более 1 550 тонн масла и произвело более 1 200 тонн биодизеля. Соответственно, завод сэкономил более 1 200 тонн импорта дизельного топлива в Грузии, а также сэкономил более 2 500 тонн выбросов CO2 в атмосферу.
Систематически проводятся исследования и подбор сырьевой базы для завода и оптимизация технологических параметров, что обеспечивается взаимным сотрудничеством науки и предприятия.