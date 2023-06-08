https://sputnik-georgia.ru/20230608/saakashvili-mozhet-stat-premerom-gruzii-otvet-materi-eks-prezidenta-278391283.html
Саакашвили может стать премьером Грузии? Ответ матери экс-президента
Саакашвили может стать премьером Грузии? Ответ матери экс-президента
О том, что кандидатуру осужденного экс-президента Грузии могут выдвинуть на пост премьера, заявил лидер оппозиционной партии, созданной Саакашвили 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T17:25+0400
2023-06-08T17:25+0400
2023-06-08T17:29+0400
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не планирует возвращаться в грузинскую политику и исключено, что он будет кандидатом в премьеры от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" на предстоящих парламентских выборах, заявила его мать Гиули Аласания. Председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее не исключил, что Саакашвили будет представлен на пост главы грузинского правительства. При этом, как отметил Хабеишвили, роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной.Состояние здоровья экс-президента не сильно улучшилось, он слаб, и ожидается, что ему понадобится дополнительно обследование, отметила она. В правящей партии, комментируя заявление Хабеишвили, сказали, что несерьезно относиться к возможному премьерству экс-президента Грузии.Продолжение сериала – в "Грузинской мечте" оценили шансы Саакашвили стать премьером>>Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду еще предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента. Согласно приговору, Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять партию "Нацдвижение", так как является гражданином Украины. Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной. Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Парламенсткие выборы 2024Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили, грузинская мечта
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили, грузинская мечта
Саакашвили может стать премьером Грузии? Ответ матери экс-президента
17:25 08.06.2023 (обновлено: 17:29 08.06.2023)
О том, что кандидатуру осужденного экс-президента Грузии могут выдвинуть на пост премьера, заявил лидер оппозиционной партии, созданной Саакашвили
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не планирует возвращаться в грузинскую политику и исключено, что он будет кандидатом в премьеры от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" на предстоящих парламентских выборах, заявила его мать Гиули Аласания.
Председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее не исключил, что Саакашвили будет представлен на пост главы грузинского правительства. При этом, как отметил Хабеишвили, роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной.
"Лично я это исключаю. Насколько я знаю его настрой, я так не думаю. Все это мне кажется сомнительным. В первую очередь я не ожидаю, что он планирует включиться в политику в Грузии, не думаю", – заявила Аласания.
Состояние здоровья экс-президента не сильно улучшилось, он слаб, и ожидается, что ему понадобится дополнительно обследование, отметила она.
В правящей партии, комментируя заявление Хабеишвили, сказали, что несерьезно относиться к возможному премьерству экс-президента Грузии.
Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду еще предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента.
Согласно приговору, Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять партию "Нацдвижение", так как является гражданином Украины.
Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной.
Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики.
С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".
Парламенсткие выборы 2024
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.