https://sputnik-georgia.ru/20230608/sdelku-po-credit-suisse-izuchit-komissiya-parlamenta-shveytsarii-278390953.html

Сделку по Credit Suisse изучит комиссия парламента Швейцарии

Сделку по Credit Suisse изучит комиссия парламента Швейцарии

Банк Credit Suisse, цены на акции которого резко упали, приобрели за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов) 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T16:52+0400

2023-06-08T16:52+0400

2023-06-08T17:13+0400

в мире

новости

экономика

швейцария

credit suisse

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/08/278390718_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_45b0a6c66251b03a56ed6bf11d628489.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Парламент Швейцарии учредил комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к кризису в крупном банке страны Credit Suisse и его поглощению финансовой группой UBS, сообщило РИА Новости.Как сообщается на сайте законодательного органа, в четверг Совет кантонов (малая палата парламента) поддержал "создание парламентской комиссии для всестороннего расследования экстренного поглощения крупного банка Credit Suisse (CS) его конкурентом UBS". Ранее создание такой комиссии поддержала большая палата парламента – Национальный совет. Предполагается, что комиссия изучит действия ответственных официальных лиц в отношении Credit Suisse в последние годы, а также расследует обстоятельства, приведшие к экстренному поглощению банка. Иванишвили получит компенсацию от траста Credit Suisse>>В середине марта цена акций Credit Suisse на бирже всего за сутки упала на четверть. Наблюдатели опасались краха банка в результате череды банкротств на банковском рынке в США.Вскоре центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS покупает попавший в кризис Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

швейцария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, экономика, швейцария, credit suisse