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Сделку по Credit Suisse изучит комиссия парламента Швейцарии
Сделку по Credit Suisse изучит комиссия парламента Швейцарии
Банк Credit Suisse, цены на акции которого резко упали, приобрели за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов) 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Парламент Швейцарии учредил комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к кризису в крупном банке страны Credit Suisse и его поглощению финансовой группой UBS, сообщило РИА Новости.Как сообщается на сайте законодательного органа, в четверг Совет кантонов (малая палата парламента) поддержал "создание парламентской комиссии для всестороннего расследования экстренного поглощения крупного банка Credit Suisse (CS) его конкурентом UBS". Ранее создание такой комиссии поддержала большая палата парламента – Национальный совет. Предполагается, что комиссия изучит действия ответственных официальных лиц в отношении Credit Suisse в последние годы, а также расследует обстоятельства, приведшие к экстренному поглощению банка. Иванишвили получит компенсацию от траста Credit Suisse>>В середине марта цена акций Credit Suisse на бирже всего за сутки упала на четверть. Наблюдатели опасались краха банка в результате череды банкротств на банковском рынке в США.Вскоре центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS покупает попавший в кризис Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, швейцария, credit suisse
в мире, новости, экономика, швейцария, credit suisse
Сделку по Credit Suisse изучит комиссия парламента Швейцарии
16:52 08.06.2023 (обновлено: 17:13 08.06.2023)
Банк Credit Suisse, цены на акции которого резко упали, приобрели за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов)
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik.
Парламент Швейцарии учредил комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к кризису в крупном банке страны Credit Suisse и его поглощению финансовой группой UBS, сообщило РИА Новости
.
Как сообщается на сайте законодательного органа, в четверг Совет кантонов (малая палата парламента) поддержал "создание парламентской комиссии для всестороннего расследования экстренного поглощения крупного банка Credit Suisse (CS) его конкурентом UBS". Ранее создание такой комиссии поддержала большая палата парламента – Национальный совет.
"Тридцатью семью голосами против пяти малая палата последовала рекомендации своей Комиссии по аудиту бизнеса (GPK-S) и ее аппарата. На прошлой неделе Федеральный совет (правительство – ред.) уже заявил парламенту о полной поддержке со своей стороны. В среду Национальный совет единогласно принял решение о создании комиссии", – говорится в сообщении.
Предполагается, что комиссия изучит действия ответственных официальных лиц в отношении Credit Suisse в последние годы, а также расследует обстоятельства, приведшие к экстренному поглощению банка.
В середине марта цена акций Credit Suisse на бирже всего за сутки упала на четверть. Наблюдатели опасались краха банка в результате череды банкротств на банковском рынке в США.
Вскоре центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS покупает попавший в кризис Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).