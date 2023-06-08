https://sputnik-georgia.ru/20230608/spiker-parlamenta-gruziya--bezopasnyy-marshrut-dlya-postavok-energii-v-evropu-278375343.html
Спикер парламента: Грузия – безопасный маршрут для поставок энергии в Европу
Спикер парламента: Грузия – безопасный маршрут для поставок энергии в Европу
Евросоюз планирует проложить подводный интернет-кабель через Черное море 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T07:00+0400
2023-06-08T07:00+0400
2023-06-08T07:00+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия может стать самым безопасным и быстрым альтернативным маршрутом поставок энергии в Европу, сказал спикер-парламента Шалва Папуашвили, обращаясь к комитету по внешним связям Национальной ассамблеи Франции. Альтернативные пути поставки электроэнергии стали одним из самых актуальных вопросов для стран Европы на фоне конфликта на Украине. Особое внимание спикер парламента обратил на проект прокладки подводного электрокабеля из Азербайджана и Грузии в Европу через Черное море. Председатель парламента Грузии в ходе визита во Францию не только обратился к комитету по внешним связям, но и провел встречу с председателем Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве.Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в декабре 2022 года подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое в числе прочего подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. Актуальность коридора через Грузию возросла – что обсуждали в Давосе>>Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1 100 км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Грузии и Азербайджану поставлять в Европу электроэнергию с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Кроме того, с 1 января 2023 года начались поставки азербайджанского газа в Румынию через Грузию. Из Азербайджана газ в Европу попадает через газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. В начале мая 2023 года стало известно, что ЕС планирует проложить подводный интернет-кабель через Черное море, чтобы улучшить связь с Грузией и снизить зависимость от линий, проходящих через Россию. Кабель стоимостью 45 миллионов евро и протяженностью 1 100 километров "свяжет страны-члены ЕС с Кавказом через международные воды Черного моря". Кроме того, Грузия активно работает над увеличением грузопроводимости своих портов. До конца года планируется начать строительства третьего порта в стране – порта Анаклия (регион Самегрело–Земо Сванети), который позволит принимать суда большой вместимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, европа, азербайджан, шалва папуашвили, черное море
грузия, новости, политика, европа, азербайджан, шалва папуашвили, черное море
Спикер парламента: Грузия – безопасный маршрут для поставок энергии в Европу
Евросоюз планирует проложить подводный интернет-кабель через Черное море
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия может стать самым безопасным и быстрым альтернативным маршрутом поставок энергии в Европу, сказал спикер-парламента Шалва Папуашвили, обращаясь к комитету по внешним связям Национальной ассамблеи Франции.
Альтернативные пути поставки электроэнергии стали одним из самых актуальных вопросов для стран Европы на фоне конфликта на Украине.
"Грузия – критическая и неотделимая часть т. н. "Срединного коридора", который может стать самым безопасным и коротким маршрутом альтернативных поставок энергии в Европу", – сказал Папуашвили.
Особое внимание спикер парламента обратил на проект прокладки подводного электрокабеля из Азербайджана и Грузии в Европу через Черное море.
"Мы готовы продолжить работу с Евросоюзом для улучшения связи в Черном море, чтобы открылись альтернативные маршруты подачи энергии, перевозки грузов и цифровой связи, что, со своей стороны, будет способствовать экономическому росту и устойчивости Европы", – сказал Папуашвили.
Председатель парламента Грузии в ходе визита во Францию не только обратился к комитету по внешним связям, но и провел встречу с председателем Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве.
Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в декабре 2022 года подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое в числе прочего подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море.
Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1 100 км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Грузии и Азербайджану поставлять в Европу электроэнергию с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.
Кроме того, с 1 января 2023 года начались поставки азербайджанского газа в Румынию через Грузию. Из Азербайджана газ в Европу попадает через газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум.
В начале мая 2023 года стало известно, что ЕС планирует проложить подводный интернет-кабель через Черное море, чтобы улучшить связь с Грузией и снизить зависимость от линий, проходящих через Россию. Кабель стоимостью 45 миллионов евро и протяженностью 1 100 километров "свяжет страны-члены ЕС с Кавказом через международные воды Черного моря".
Кроме того, Грузия активно работает над увеличением грузопроводимости своих портов. До конца года планируется начать строительства третьего порта в стране – порта Анаклия (регион Самегрело–Земо Сванети), который позволит принимать суда большой вместимости.