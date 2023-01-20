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Актуальность коридора через Грузию возросла – что обсуждали в Давосе
Актуальность коридора через Грузию возросла – что обсуждали в Давосе
Премьер Грузии в Давосе представил тот потенциал и те инфраструктурные планы, которые есть у страны 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T17:23+0400
2023-01-20T17:23+0400
2023-01-20T17:46+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Срединный коридор, соединяющий Восток и Запад через Грузию, становится все более привлекательным в свете последних событий на Украине, к такому выводу пришли участники Всемирного экономического форума в Давосе. Грузинская делегация во главе с Гарибашвили принимает участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, в рамках которого проводит встречи как с мировыми лидерами, так и крупными международными компаниями-инвесторами. Кроме того, премьер принял участие в панельных дискуссиях, важнейшей из которых была на тему "Преобразования Евразийского среднего коридора из тропинки в магистраль". Проверены временем - премьер Грузии об отношениях с Азербайджаном >>Важным этапом стало обсуждение темы электрокабеля по дну Черного моря и поставки дополнительных энергоресурсов в Европу. Евразийский средний коридор стал еще более актуальным после событий на Украине. У стран Европы возникла необходимость в альтернативных путях для поставки не только энергоресурсов, но и других грузов. Средний коридор может все это обеспечить. Именно о потенциале в том числе Грузии в этом направлении и шла речь на панельной дискуссии. По словам главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили, премьер Грузии представил тот потенциал и те инфраструктурные планы, которые есть у страны и которые помогут внести свою роль в стабильность энергетики и геополитическую ситуацию. Также в ходе форума была озвучена важная роль Грузии как медиатора в отношениях между Азербайджаном и Арменией. По словам главы МИД, именно в рамках этих дискуссий прозвучал призыв к мирным переговорам. "Грузия будет продолжать вносить свой ценный вклад в этот процесс, поскольку это служит общим интересам установления мира и стабильности в нашем регионе", - сказал Дарчиашвили. Как сообщил глава Минэкономики Леван Давиташвили, в Давосе прошли встречи под руководством премьера с ведущими компаниями. "Каждая компания выразила заинтересованность в сотрудничестве. Личные встречи особенно полезны и принесут конкретные результаты, которые отразятся на дальнейших инвестициях", - сказал Давиташвили. Делегация Грузии в Давосе знакомит крупные компании с инвестиционной средой в стране >>Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года был перенесен с января на май также из-за пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, давос, азербайджан, украина
грузия, экономика, новости, леван давиташвили, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, давос, азербайджан, украина
Актуальность коридора через Грузию возросла – что обсуждали в Давосе
17:23 20.01.2023 (обновлено: 17:46 20.01.2023)
Премьер Грузии в Давосе представил тот потенциал и те инфраструктурные планы, которые есть у страны
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Срединный коридор, соединяющий Восток и Запад через Грузию, становится все более привлекательным в свете последних событий на Украине, к такому выводу пришли участники Всемирного экономического форума в Давосе.
Грузинская делегация во главе с Гарибашвили принимает участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, в рамках которого проводит встречи как с мировыми лидерами, так и крупными международными компаниями-инвесторами.
Кроме того, премьер принял участие в панельных дискуссиях, важнейшей из которых была на тему "Преобразования Евразийского среднего коридора из тропинки в магистраль".
Важным этапом стало обсуждение темы электрокабеля по дну Черного моря
и поставки дополнительных энергоресурсов в Европу.
Евразийский средний коридор стал еще более актуальным после событий на Украине. У стран Европы возникла необходимость в альтернативных путях для поставки не только энергоресурсов, но и других грузов. Средний коридор может все это обеспечить. Именно о потенциале в том числе Грузии в этом направлении и шла речь на панельной дискуссии.
По словам главы МИД Грузии Ильи Дарчиашвили, премьер Грузии представил тот потенциал и те инфраструктурные планы, которые есть у страны и которые помогут внести свою роль в стабильность энергетики и геополитическую ситуацию.
Также в ходе форума была озвучена важная роль Грузии как медиатора в отношениях между Азербайджаном и Арменией.
"Роль Грузии как посредника между Азербайджаном и Арменией широко признается нашими партнерами, отрадно и важно, что сам президент Алиев выразил положительное отношение и лично поблагодарил премьера за его непосредственные усилия", — заявил Дарчиашвили.
По словам главы МИД, именно в рамках этих дискуссий прозвучал призыв к мирным переговорам.
"Грузия будет продолжать вносить свой ценный вклад в этот процесс, поскольку это служит общим интересам установления мира и стабильности в нашем регионе", - сказал Дарчиашвили.
Как сообщил глава Минэкономики Леван Давиташвили, в Давосе прошли встречи под руководством премьера с ведущими компаниями.
"Каждая компания выразила заинтересованность в сотрудничестве. Личные встречи особенно полезны и принесут конкретные результаты, которые отразятся на дальнейших инвестициях", - сказал Давиташвили.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года был перенесен с января на май также из-за пандемии.