https://sputnik-georgia.ru/20230608/vyrastut-li-tarify-na-kommunalnye-uslugi-v-gruzii--otvet-glavy-natskomissii-278399311.html
Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги в Грузии – ответ главы Нацкомиссии
Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги в Грузии – ответ главы Нацкомиссии
В целом 2022 год был годом безубыточного производства и экспорта, что позволило экспортировать больше энергии, чем в прежние годы, заявил председатель комиссии 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T23:15+0400
2023-06-08T23:15+0400
2023-06-08T23:15+0400
грузия
экономика
новости
национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения
давид нармания
тарифы на газ
тарифы на электроэнергию
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Повышение потребительских тарифов на электроэнергию и природный газ не планируется в Грузии в ближайшие год-полтора, заявил глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC Давид Нармания. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC пересмотрела тарифы на электроэнергию и природный газ в 2022 году, оставив их без изменений. Как отметил Нармания, в целом 2022 год был годом безубыточного производства и экспорта, что позволило экспортировать больше энергии, чем в прежние годы. "Объем экспорта был намного больше. Импорт был минимален. И то, для балансирования системы. Природный газ импортировался из Азербайджана, а из импортируемого газа производили дешевую энергию", – сказал Нармания. В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр. Тарифы не повысятся – глава регулирующей комиссии о запуске энергобиржи в Грузии >>Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри. Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, давид нармания, тарифы на газ, тарифы на электроэнергию
грузия, экономика, новости, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, давид нармания, тарифы на газ, тарифы на электроэнергию
Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги в Грузии – ответ главы Нацкомиссии
В целом 2022 год был годом безубыточного производства и экспорта, что позволило экспортировать больше энергии, чем в прежние годы, заявил председатель комиссии
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Повышение потребительских тарифов на электроэнергию и природный газ не планируется в Грузии в ближайшие год-полтора, заявил глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC Давид Нармания.
Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC пересмотрела тарифы на электроэнергию и природный газ в 2022 году, оставив их без изменений.
"В прошлом году комиссия пересмотрела тарифы в электроэнергетике и оставила их без изменений. Также мы установили тарифы на природный газ в прошлом году, то есть сроком на 5 лет, поэтому и здесь тарифы остались без изменений. Как минимум год-полтора мы не ожидаем повышения тарифов", – заявил Нармания на пресс-конференции в "Медиацентре Мтавари".
Как отметил Нармания, в целом 2022 год был годом безубыточного производства и экспорта, что позволило экспортировать больше энергии, чем в прежние годы.
"Объем экспорта был намного больше. Импорт был минимален. И то, для балансирования системы. Природный газ импортировался из Азербайджана, а из импортируемого газа производили дешевую энергию", – сказал Нармания.
В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.
Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри. Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом.
В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.