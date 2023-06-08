https://sputnik-georgia.ru/20230608/vyrastut-li-tarify-na-kommunalnye-uslugi-v-gruzii--otvet-glavy-natskomissii-278399311.html

Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги в Грузии – ответ главы Нацкомиссии

Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги в Грузии – ответ главы Нацкомиссии

В целом 2022 год был годом безубыточного производства и экспорта, что позволило экспортировать больше энергии, чем в прежние годы, заявил председатель комиссии 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T23:15+0400

2023-06-08T23:15+0400

2023-06-08T23:15+0400

грузия

экономика

новости

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

давид нармания

тарифы на газ

тарифы на электроэнергию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23502/64/235026413_0:96:1432:902_1920x0_80_0_0_7aecd2be6c7be34bb070bf5aca8864c4.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Повышение потребительских тарифов на электроэнергию и природный газ не планируется в Грузии в ближайшие год-полтора, заявил глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC Давид Нармания. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC пересмотрела тарифы на электроэнергию и природный газ в 2022 году, оставив их без изменений. Как отметил Нармания, в целом 2022 год был годом безубыточного производства и экспорта, что позволило экспортировать больше энергии, чем в прежние годы. "Объем экспорта был намного больше. Импорт был минимален. И то, для балансирования системы. Природный газ импортировался из Азербайджана, а из импортируемого газа производили дешевую энергию", – сказал Нармания. В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр. Тарифы не повысятся – глава регулирующей комиссии о запуске энергобиржи в Грузии >>Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри. Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, давид нармания, тарифы на газ, тарифы на электроэнергию