https://sputnik-georgia.ru/20230330/tarify-ne-povysyatsya--glava-reguliruyuschey-komissii-o-zapuske-energobirzhi-v-gruzii-276257635.html

Тарифы не повысятся – глава регулирующей комиссии о запуске энергобиржи в Грузии

Тарифы не повысятся – глава регулирующей комиссии о запуске энергобиржи в Грузии

Новая энергетическая биржа с ежедневными торгами должна заработать в Грузии не 1 апреля, а 1 июля 2023 года 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T16:05+0400

2023-03-30T16:05+0400

2023-03-30T16:16+0400

грузия

экономика

новости

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

давид нармания

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Открытие нового рынка электроэнергии в Грузии не повлияет на рост тарифов на коммунальные услуги, заявил глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC Давид Нармания на итоговой пресс-конференции в "Медиацентре Мтавари". Новая энергетическая биржа с ежедневными торгами должна была заработать в Грузии с 1 апреля 2023 года. Дата запуска рынка электроэнергии переносилась пять раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Теперь ее запуск запланирован на 1 июля 2023 года. Кроме того, решение об очередном переносе начала перехода на новый рынок электроэнергии на три месяца глава GNERC назвал логичным и правильным. По его словам, к этому времени абсолютное большинство поставленных задач выполнено, за исключением очень небольшого технического тестирования и синхронизации систем, которые в настоящее время осуществляются Государственной электросистемой Грузии и коммерческим оператором. Кроме того, Нармания отметил, что комиссия уже завершила рассмотрение проекта поправок к новым правилам регулирования, которые будут утверждены в ближайшее время, поэтому к лету рынок будет готов к открытию. Энергонезависимость как приоритет – в Грузии продолжат развивать местную генерацию >>Как пояснил глава Комиссии, открытие рынка в летний период лучше, так как именно сейчас начинается период относительно обильных осадков, снеготаяния, весенних дождей, поэтому регулирующие станции, особое значение имеют Ингури ГЭС и каскад Варднили ГЭС (Перепадные ГЭС), должны будут выработать еще больше энергии. "Для баланса необходимо предоставить дешевые источники, и они должны работать хотя бы с 70-80% нагрузкой, чтобы мы могли безболезненно перейти на новую систему", – пояснил Нармания. Также, по словам Нармания, существующая ситуация в регионе, из-за чего произошла прошлая отсрочка открытия рынка, остается неизменной. Кроме того, В Турции цены на электроэнергию пока еще высокие, поэтому запуск энергобиржи летом – лучшее решение. Почему в Грузии отложили запуск энергобиржи – ответ главы регулятора >>Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве. Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства. Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным. Старт энергетической биржи в Грузии снова отложен >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, давид нармания