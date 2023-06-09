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Кто хочет испортить отношения Грузии с Россией? – мнение правозащитника

Кто хочет испортить отношения Грузии с Россией? – мнение правозащитника

Якобы негативные настроения против россиян в Грузии – хорошо организованные действия, заявил правозащитник 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T23:17+0400

2023-06-09T23:17+0400

2023-06-09T23:21+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Финансируемые западом некоторые СМИ, неправительственные организации, общественные движения и политические партии пытаются разжечь межнациональную рознь между народами Грузии и России, заявил председатель "Объединения правозащитников" Грузии Николоз Мжаванадзе на пресс-конференции на тему "Безопасность российских туристов в Грузии" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Несколько дней назад Мжаванадзе подал заявление в Генеральную прокуратуру Грузии в связи с фактами, содержащими призывы к разжиганию межнациональной розни в отношении российских туристов. По его словам, ряд грузинских СМИ и представители политической элиты изображают простых россиян врагами, и эта кампания накладывает отпечаток на сознание грузинского населения. По его словам, эти якобы негативные настроения против россиян в Грузии – хорошо организованные действия и попытки повторить в Грузии "ночь Гаврилова". "Они финансируются из Запада, очень большие деньги идут. Есть у нас движение "Сирцхвилиа", НПО, партии, у которых инструкция сделать новую "Гавриловскую ночь" в Грузии, чтобы из России никто не приехал, чтобы не было хороших отношений у Грузии с Россией. У них такая цель. Но грузинское общество и народ против этого", – заявил Мжаванадзе. При этом правозащитник отметил, что людей, которые осуществляют деструктивные действия, их 100-200, а общество в целом положительно относится к туристам из России."Объединение правозащитников" Грузии выступает против притеснения российских туристов >> "Озвучивая эти факты, я не хочу их спугнуть от приезда в Грузию, тут не такая ситуация", – отметил он. В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%. До отмены прямого авиасообщения в июне 2019 года доля россиян среди посетивших Грузию составляла 15-17%. Чего требуют правозащитники В "Объединении правозащитников" требуют своевременного и скорейшего реагирования на все факты. Среди них инцидент с автобусом с символикой Российской Федерации: члены движения "Сирцхвилиа" 25 мая опубликовали в соцсетях фотографии, на которых видно, как их активисты фотографировали автобус Уральского национального ансамбля танца. Они оскорбляли лиц русской национальности, сидевших в автобусе, из-за их этнического происхождения. В объединении также требуют наказать активистов самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", которые 19 мая в Тбилисском аэропорту оскорбляли пассажиров первого самолета, прибывшего из Москвы спустя четыре года после запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией. "Я и моя организация требуем от властей Грузии действовать решительно. Потому что иначе ситуация станет плачевной", – сказал Мжаванадзе.Председатель объединения Мжаванадзе также требует начать расследование в отношении авторов проекта "Выключите российскую музыку", который призывает не использовать ее для привлечения российских туристов. "Объединение правозащитников" – это неправительственная организация, пост председателя которой занимает юрист Николоз Мжаванадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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