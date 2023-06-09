https://sputnik-georgia.ru/20230609/minfin-obvinil-evropeyskoe-smi-v-interpretatsii-zayavleniy-chinovnika-gosdepa-ssha-278400599.html

Минфин обвинил европейское СМИ в интерпретации заявлений чиновника Госдепа США

Минфин обвинил европейское СМИ в интерпретации заявлений чиновника Госдепа США

С момента введения антироссийских санкций Грузия приняла более 1 200 таможенных решений о возврате подсанкционных товаров с таможенных пунктов 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T00:21+0400

2023-06-09T00:21+0400

2023-06-09T00:21+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Министерство финансов Грузии заявило, что координатор по санкциям Госдепа США Джим О'Брайена не обвинял Грузию в обходе санкций и назвало ряд публикаций на эту тему интерпретацией. Поводом для заявления стала публикация европейского издания Politico, в которой говорится о том, что О'Брайен заявил, что обход санкций остается "существенной проблемой", добавив, что США выявили проблемы, в частности, с пятью странами: Турцией, Казахстаном, Грузией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Арменией. При этом Минфин отмечает, что за основу статьи Politico взято заявление координатора по санкциям Госдепартамента США, на встрече, организованной международным аналитическим центром – Европейским советом по иностранным делам (ECFR), который касался, в том числе, экономических санкций, введенных против России на международном уровне. "В ходе обсуждения вопроса о том, с какими странами ведется работа по повышению эффективности санкций и насколько успешно США и ЕС препятствуют обходу санкций, Грузия упоминалась не как страна, в которой обходятся введенные нашими международными партнерами санкции, а в списке стран, которые активно сотрудничают с партнерами, чтобы максимально предотвратить нарушения санкционного режима", – говорится в заявлении. Какие последствия для экономики Грузии принесут санкции против России >>В заявление отмечается, что, несмотря на интерпретации СМИ и отдельных политиков, Минфин уверен, что предположении о Грузии, как о стране, где идет обход санкций, не отражает позиции США и сотрудничества США и Грузии в этом направлении. При этом Минфин Грузии отмечает, что с момента введения международных санкций Грузия приняла более 1 200 таможенных решений о возврате подсанкционных товаров с таможенных пунктов и вынесла более 800 таможенных решений об отказе по поводу устного или письменного заявлении лица о намерении вывозить или реэкспортировать товары в экономические зоны. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, министерство финансов грузии, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022