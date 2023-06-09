https://sputnik-georgia.ru/20230609/naskolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-may-278430604.html

Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за май

Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за май

Участниками накопительной пенсионной системы по последним данным являются более 1,4 миллиона человек 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T20:33+0400

2023-06-09T20:33+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 мая составляет 3,47 миллиарда лари (1,3 млн долларов), согласно данным Пенсионного агентства. Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 556 миллионов лари (213,8 миллиона долларов). По информации Агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) по май 2023 года составляет 46,1%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 7,2%. Участниками накопительной пенсионной системы по последним данным являются более 1,4 миллиона человек. Из них выплаты получили около 3,8 тысячи человек – почти 10,7 миллиона лари (4,1 млн долларов). Мэрия Тбилиси расширила программу для пенсионеров "Спорт для старшего поколения" >>Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (9,2 тыс. долларов) на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (23 тыс. долларов) государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (215,4 млн долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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