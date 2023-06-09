https://sputnik-georgia.ru/20230609/politsiya-vozbudila-ugolovnoe-delo-iz-za-ubiystva-brodyachey-sobaki-v-tbilisi-278432133.html

Полиция возбудила уголовное дело из-за убийства бродячей собаки в Тбилиси

Полиция возбудила уголовное дело из-за убийства бродячей собаки в Тбилиси

Собака залаяла на прохожего, после чего тот застрелил ее 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T22:07+0400

2023-06-09T22:07+0400

2023-06-09T22:07+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными" в связи с видео убийства бродячей собаки, которое распространили в социальных сетях, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина убивает бродячую собаку на глазах у свидетелей в спальном районе Тбилиси – Вазисубани. Какова ситуация с бешенством собак в Тбилиси? >>Собака залаяла на прохожего, после чего тот застрелил ее. Убийство животного, по словам очевидцев, произошло на глазах у детей. Пользователи соцсетей требуют жестокого наказания для виновного.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, животные, собаки