https://sputnik-georgia.ru/20230609/pravyaschaya-partiya-gruzinskaya-mechta-dovolna-alternativoy-natsdvizheniyu-278402734.html

Правящая партия "Грузинская мечта" приветствует создание альтернативы "Нацдвижению"

Правящая партия "Грузинская мечта" приветствует создание альтернативы "Нацдвижению"

Парламентские выборы пройдут в октябре 2024 года по абсолютно новой системе и будут полностью пропорциональным с высоким проходным барьером в 5% 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T10:02+0400

2023-06-09T10:02+0400

2023-06-09T11:21+0400

грузия

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лело для грузии

единое нацдвижение

парламентские выборы

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. "Единое национальное движение" – токсичная организация, сотрудничество с которой означает самоубийство, а Грузии нужна здоровая политическая сила, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе. Сразу две оппозиционные партии заговорили о создании коалиции перед парламентскими выборами 2024 года. Партия "Лело" готова стать ведущей партией в коалиции проевропейских сила, а лидеры самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и Леван Бежашили заявили о готовности сотрудничества партии с мелкими политическими силами. При этом он подчеркнул, что если партия "Лело" действительно не будет повторять "Нацдвижение", из нее получится здоровая сила. "Если они подтвердят слова действиям, тогда, возможно, смогут создать малую альтернативу. Они хорошо видят, что аффилирование с "Нацдвижением" означает потерю избирателей, так как оно – токсичная организация, с которой не может иметь связи здоровая политическая сила", – сказал Самхарадзе. Парламентские выборы пройдут в октябре 2024 года по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%. Амбициозные планы партии "Лело" – в Грузии может быть создана новая коалиция >>При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, лело для грузии, единое нацдвижение, парламентские выборы