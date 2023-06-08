https://sputnik-georgia.ru/20230608/ambitsioznye-plany-partii-lelo--v-gruzii-mozhet-byt-sozdana-novaya-koalitsiya-278399584.html
Амбициозные планы партии "Лело" – в Грузии может быть создана новая коалиция
Амбициозные планы партии "Лело" – в Грузии может быть создана новая коалиция
Парламентские выборы 2024 года пройдут по абсолютно новой системе и они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5% 08.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-08T23:36+0400
2023-06-08T23:36+0400
2023-06-08T23:36+0400
грузия
новости
политика
мамука хазарадзе
давид усупашвили
лело для грузии
парламентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/11/249229309_0:208:1995:1330_1920x0_80_0_0_fc813d22cb66344b5ec536afc4fba4c7.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Партия "Лело" планирует играть ведущую роль в коалиции оппозиционных проевропейский партий на будущих парламентских выборах, заявил депутат от партии Давид Усупашвили. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. Генеральный секретарь правящей партии партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе в середине мая заявил, что партия начала подготовку к выборам. Между тем другой лидер партии Саба Буадзе заявил, что уже ведутся переговоры с другими политическими партиями. "Пока рано говорить о том, с кем и в какой форме будет сотрудничество, но переговоры ведутся и, главное, чтобы план действий был политической повесткой дня, основывающейся на единстве ценностей", – сказал Буадзе. Парламентские выборы 2024 года пройдут по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%. Ключ к победе на выборах точно не у "Нацдвижения" – оппозиционный депутат >>При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. Инфантильно и несерьезно – в партии "Лело" ответили на предложение финансировать "Гирчи" >>По итогам парламентских выборов 2020 года "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года, однако они остались на свободе из-за давности дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/11/249229309_579:268:1995:1330_1920x0_80_0_0_c43d8cbec3d0625e18c55744a6b0986e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, давид усупашвили, лело для грузии, парламентские выборы
грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, давид усупашвили, лело для грузии, парламентские выборы
Амбициозные планы партии "Лело" – в Грузии может быть создана новая коалиция
Парламентские выборы 2024 года пройдут по абсолютно новой системе и они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Партия "Лело" планирует играть ведущую роль в коалиции оппозиционных проевропейский партий на будущих парламентских выборах, заявил депутат от партии Давид Усупашвили.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. Генеральный секретарь правящей партии партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе в середине мая заявил, что партия начала подготовку к выборам.
"Страна может продвинутся вперед только при помощи коалиции проевропейский и прогрузинских политических сил, созданной после будущих выборов. У "Лело" есть претензия и амбиция быть ведущей среди этих сил", – сказал Усупашвили журналистам.
Между тем другой лидер партии Саба Буадзе заявил, что уже ведутся переговоры с другими политическими партиями.
"Пока рано говорить о том, с кем и в какой форме будет сотрудничество, но переговоры ведутся и, главное, чтобы план действий был политической повесткой дня, основывающейся на единстве ценностей", – сказал Буадзе.
Парламентские выборы 2024 года пройдут по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%.
При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.
Партия "Лело"
Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело.
По итогам парламентских выборов 2020 года "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.
Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года, однако они остались на свободе из-за давности дела.