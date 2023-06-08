https://sputnik-georgia.ru/20230608/ambitsioznye-plany-partii-lelo--v-gruzii-mozhet-byt-sozdana-novaya-koalitsiya-278399584.html

Амбициозные планы партии "Лело" – в Грузии может быть создана новая коалиция

Амбициозные планы партии "Лело" – в Грузии может быть создана новая коалиция

Парламентские выборы 2024 года пройдут по абсолютно новой системе и они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5% 08.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-08T23:36+0400

2023-06-08T23:36+0400

2023-06-08T23:36+0400

грузия

новости

политика

мамука хазарадзе

давид усупашвили

лело для грузии

парламентские выборы

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Партия "Лело" планирует играть ведущую роль в коалиции оппозиционных проевропейский партий на будущих парламентских выборах, заявил депутат от партии Давид Усупашвили. Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. Генеральный секретарь правящей партии партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе в середине мая заявил, что партия начала подготовку к выборам. Между тем другой лидер партии Саба Буадзе заявил, что уже ведутся переговоры с другими политическими партиями. "Пока рано говорить о том, с кем и в какой форме будет сотрудничество, но переговоры ведутся и, главное, чтобы план действий был политической повесткой дня, основывающейся на единстве ценностей", – сказал Буадзе. Парламентские выборы 2024 года пройдут по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%. Ключ к победе на выборах точно не у "Нацдвижения" – оппозиционный депутат >>При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. Инфантильно и несерьезно – в партии "Лело" ответили на предложение финансировать "Гирчи" >>По итогам парламентских выборов 2020 года "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года, однако они остались на свободе из-за давности дела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, давид усупашвили, лело для грузии, парламентские выборы