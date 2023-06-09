https://sputnik-georgia.ru/20230609/problema-dobychi-ferrosplavov-i-ugroza-zabastovki-otvet-kompanii-278409903.html

Проблема добычи ферросплавов в Грузии и угроза забастовки: ответ компании

Проблема добычи ферросплавов в Грузии и угроза забастовки: ответ компании

Представители компании предложили рабочим новый график работы 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T12:42+0400

2023-06-09T12:42+0400

2023-06-09T13:17+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Компания Georgian Manganese Holding, которая оперирует шахтами в Чиатура на западе Грузии, предложила работникам новый график из-за кризиса на рынке. Ранее работники шахт в Чиатуре заявили, что могут начать забастовку с требованием улучшения условий труда, повышения оплаты и соблюдения безопасности на производстве. При этом заработная плата работников, часы отдыха и рабочего времени остаются неизменными, отмечено в заявлении.По данным компании, цель нового графика работы – предложить лучшие и равные условия труда и повысить производительность труда рабочих. В то же время компания заявила о финансовых проблемах. "С февраля этого года компания находится в особом режиме работы, в частности, в целях преодоления проблем, вызванных мировым кризисом, добыча марганцевой руды, обогащение и другие сопутствующие виды деятельности в Чиатуре временно приостановлены", – отмечается в заявлении. По данным Georgian Manganese Holding , компания уже пятый месяц выплачивает 60% заработной платы 3 382 работникам, чтобы сохранить рабочие места. Также компания заявила, что она не экспортировала ферросплавы в 2023 году из-за снижения спроса на продукцию. На шахте в Чиатура погиб рабочий>>Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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