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"Сейчас это не имеет смысла" - оппозиционер о создание коалиции в Грузии
"Сейчас это не имеет смысла" - оппозиционер о создание коалиции в Грузии
Оппозиционным партиям Грузии нужно не объединяться в коалиции перед выборами, а элементарно начать разговаривать друг с другом 09.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-09T15:21+0400
2023-06-09T15:21+0400
2023-06-09T17:57+0400
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алеко элисашвили
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили не видит смысла в объединении партий перед предстоящими выборами парламента Грузии в октябре 2024 года.Сразу две оппозиционные партии заговорили о создании коалиции перед парламентскими выборами 2024 года. Партия "Лело" готова стать ведущей партией в коалиции проевропейских сил, а лидеры самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и Леван Бежашили заявили о готовности сотрудничества с мелкими политическими силами.По словам оппозиционера, сейчас было бы самым правильным элементарно начать разговаривать между собой, поскольку, по мнению Элисашвили, "так нужно стране".При этом, депутат отметил, что будет лучше, если проходной барьер на предстоящих парламентских выборах в Грузии будет понижен.Парламентские выборы пройдут в октябре 2024 года по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%.Правящая партия "Грузинская мечта" приветствует создание альтернативы "Нацдвижению">>При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, алеко элисашвили, грузинская мечта, еврокомиссия
политика, грузия, новости, алеко элисашвили, грузинская мечта, еврокомиссия
"Сейчас это не имеет смысла" - оппозиционер о создание коалиции в Грузии
15:21 09.06.2023 (обновлено: 17:57 09.06.2023)
Оппозиционным партиям Грузии нужно не объединяться в коалиции перед выборами, а элементарно начать разговаривать друг с другом
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили не видит смысла в объединении партий перед предстоящими выборами парламента Грузии в октябре 2024 года.
Сразу две оппозиционные партии заговорили о создании коалиции перед парламентскими выборами 2024 года. Партия "Лело" готова стать ведущей партией в коалиции проевропейских сил, а лидеры самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и Леван Бежашили заявили о готовности сотрудничества с мелкими политическими силами.
"Сейчас если те партии, которые ни "Грузинскую мечту" не хотят, ни "Нацдвижение", создадим какую-то коалицию, то что нам дальше делать - взяться за руки и танцевать в хороводе, танцевать хоруми (национальный грузинский танец - ред.) или вместе делать приседания? Сейчас это не имеет смысла", - заявил Элисашвили.
По словам оппозиционера, сейчас было бы самым правильным элементарно начать разговаривать между собой, поскольку, по мнению Элисашвили, "так нужно стране".
"Ведь мы все уже обругали друг друга. Мне лично не о чем говорить с "Национальным движением", - добавил Элисашвили.
При этом, депутат отметил, что будет лучше, если проходной барьер на предстоящих парламентских выборах в Грузии будет понижен.
"Но наша партия не собирается умолять об этом "Грузинскую мечту". Наша цель, чтобы 5% не были для нас проблемой. и мы в ежедневном режиме работаем над этим", - подчеркнул Элисашвили.
Парламентские выборы пройдут в октябре 2024 года по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%.
При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.