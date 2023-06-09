https://sputnik-georgia.ru/20230609/ugroza-ubit-rebenka-s-ovz-v-gruzii-obvinyaemyy-budet-zhdat-prigovora-za-reshetkoy-278427418.html

Угроза убить ребенка с ОВЗ в Грузии: обвиняемый будет ждать приговора за решеткой

Угроза убить ребенка с ОВЗ в Грузии: обвиняемый будет ждать приговора за решеткой

Обвиняемый угрожал убить и искалечить ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его родителей 09.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-09T18:30+0400

2023-06-09T18:30+0400

2023-06-09T18:46+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Кутаисский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения 38-летнему мужчине, обвиняемому в угрозах в адрес несовершеннолетнего ребенка с ОВЗ, сообщает телеканал "Рустави 2". На суде адвокаты обвиняемого требовали отпустить его под залог в размере 4 тысяч лари, но суд разделил мнение прокуратуры, и теперь обвиняемый будет ждать приговора за решеткой. По версии следствия, обвиняемый угрожал убить и искалечить несовершеннолетнего ребенка с ограниченными возможностями и его родителей, после того как ребенок выразил в соцсетях протест в связи с вероятным фактом сексуального насилия в отношении лиц с ОВЗ. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы в случае подтверждение вины. Основное дело Мужчина был задержан в рамках расследования дела, возбужденного по статье "Изнасилование", на основании обращения неправительственной организации "Альянс женщин с ОВЗ". Причиной обращения стала информация о видео-кадрах, распространяемых в интернет-чатах. Угрожал убить ребенка с ОВЗ: новый поворот в деле о секс-видео в Грузии>>По данным представителей НПО, речь идет о видео с зафиксированным насилием сексуального характера в отношении девочек от 7 до 16 лет. По данным организации, видео сняты в разных городах в течение нескольких лет, и на них фигурируют лица с нарушением слуха. В настоящее время полиция опрашивает свидетелей и проводит следственные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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