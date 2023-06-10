https://sputnik-georgia.ru/20230610/glava-gruzinskoy-mechty-v-gruzii-net-sereznoy-zdorovoy-oppozitsii-278445461.html

Глава "Грузинской мечты": в Грузии нет серьезной здоровой оппозиции

Глава "Грузинской мечты": в Грузии нет серьезной здоровой оппозиции

Рейтинги "Национального движения" продолжают падать, отметил Кобахидзе 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T18:00+0400

2023-06-10T18:00+0400

2023-06-10T18:00+0400

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В Грузии на сегодняшний день нет сильных здоровых оппозиционных сил, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Осенью 2024 года в Грузии должны состоятся парламентские выборы. Ожидается, что самая крупная борьба разразится между "Грузинской мечтой" и крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". Между тем эксперты говорят о необходимости третьей альтернативной силы, которая привлечет нейтральных избирателей. Также глава правящей силы отметил, что рейтинги "Национального движения" продолжают падать. "Есть реальный шанс, что рейтинг "Нацдвижения" снизится ниже двухзначной цифры, и это будет очень хорошо, так как я надеюсь, что "Нацдвижение" будет нейтрализовано. Это обязательное условие, чтобы наша политическая система развивалась", – сказал Кобахидзе. При этом глава правящей силы добавил, что под "Нацдвижением" он имеет в виду и партию "Лело" банкира Мамуки Хазардзе, и партию "Для Грузии" экс-премьера Георгия Гахария, а также другие действующие оппозиционные партии – "Гирчи", "Европейскую Грузию" и т. д. Сразу две оппозиционные партии заговорили о создании коалиции перед парламентскими выборами 2024 года. Партия "Лело" готова стать ведущей партией в коалиции проевропейских сил, а лидеры ЕНД Леван Хабеишвили и Леван Бежашили заявили о готовности сотрудничества партии с мелкими политическими силами. "Сейчас это не имеет смысла" - оппозиционер о создание коалиции в Грузии >>Парламентские выборы пройдут в октябре 2024 года по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, леван хабеишвили, георгий гахария, грузинская мечта, европейская грузия, тбилиси, грузия, политика, новости