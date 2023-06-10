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Глава "Грузинской мечты": в Грузии нет серьезной здоровой оппозиции
Глава "Грузинской мечты": в Грузии нет серьезной здоровой оппозиции
Рейтинги "Национального движения" продолжают падать, отметил Кобахидзе 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T18:00+0400
2023-06-10T18:00+0400
2023-06-10T18:00+0400
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В Грузии на сегодняшний день нет сильных здоровых оппозиционных сил, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Осенью 2024 года в Грузии должны состоятся парламентские выборы. Ожидается, что самая крупная борьба разразится между "Грузинской мечтой" и крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". Между тем эксперты говорят о необходимости третьей альтернативной силы, которая привлечет нейтральных избирателей. Также глава правящей силы отметил, что рейтинги "Национального движения" продолжают падать. "Есть реальный шанс, что рейтинг "Нацдвижения" снизится ниже двухзначной цифры, и это будет очень хорошо, так как я надеюсь, что "Нацдвижение" будет нейтрализовано. Это обязательное условие, чтобы наша политическая система развивалась", – сказал Кобахидзе. При этом глава правящей силы добавил, что под "Нацдвижением" он имеет в виду и партию "Лело" банкира Мамуки Хазардзе, и партию "Для Грузии" экс-премьера Георгия Гахария, а также другие действующие оппозиционные партии – "Гирчи", "Европейскую Грузию" и т. д. Сразу две оппозиционные партии заговорили о создании коалиции перед парламентскими выборами 2024 года. Партия "Лело" готова стать ведущей партией в коалиции проевропейских сил, а лидеры ЕНД Леван Хабеишвили и Леван Бежашили заявили о готовности сотрудничества партии с мелкими политическими силами. "Сейчас это не имеет смысла" - оппозиционер о создание коалиции в Грузии >>Парламентские выборы пройдут в октябре 2024 года по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ираклий кобахидзе, леван хабеишвили, георгий гахария, грузинская мечта, европейская грузия, тбилиси, грузия, политика, новости
ираклий кобахидзе, леван хабеишвили, георгий гахария, грузинская мечта, европейская грузия, тбилиси, грузия, политика, новости
Глава "Грузинской мечты": в Грузии нет серьезной здоровой оппозиции
Рейтинги "Национального движения" продолжают падать, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В Грузии на сегодняшний день нет сильных здоровых оппозиционных сил, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Осенью 2024 года в Грузии должны состоятся парламентские выборы. Ожидается, что самая крупная борьба разразится между "Грузинской мечтой" и крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". Между тем эксперты говорят о необходимости третьей альтернативной силы, которая привлечет нейтральных избирателей.
"Пока, к сожалению, не видны такие политические силы, которые могут сыграть серьезную роль в будущих выборах. Но впереди еще год-полтора. И я надеюсь, что здоровые оппозиционные силы появятся", – сказал Кобазхидзе.
Также глава правящей силы отметил, что рейтинги "Национального движения" продолжают падать.
"Есть реальный шанс, что рейтинг "Нацдвижения" снизится ниже двухзначной цифры, и это будет очень хорошо, так как я надеюсь, что "Нацдвижение" будет нейтрализовано. Это обязательное условие, чтобы наша политическая система развивалась", – сказал Кобахидзе.
При этом глава правящей силы добавил, что под "Нацдвижением" он имеет в виду и партию "Лело" банкира Мамуки Хазардзе, и партию "Для Грузии" экс-премьера Георгия Гахария, а также другие действующие оппозиционные партии – "Гирчи", "Европейскую Грузию" и т. д.
Сразу две оппозиционные партии заговорили о создании коалиции перед парламентскими выборами 2024 года.
Партия "Лело" готова стать ведущей партией в коалиции проевропейских сил, а лидеры ЕНД Леван Хабеишвили и Леван Бежашили заявили о готовности сотрудничества партии с мелкими политическими силами.
Парламентские выборы пройдут в октябре 2024 года по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%.
При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.