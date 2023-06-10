https://sputnik-georgia.ru/20230610/lider-partii-lelo-s-obnovlennym-natsdvizheniem-u-nas-ne-mozhet-byt-soyuza-278436233.html
Лидер партии "Лело": с обновленным "Нацдвижением" у нас не может быть союза
Лидер партии "Лело": с обновленным "Нацдвижением" у нас не может быть союза
Партия "Лело" заявила об амбиции создать коалицию с европейскими силами Грузии и возглавить ее 10.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-10T11:52+0400
2023-06-10T11:52+0400
2023-06-10T11:52+0400
грузия
новости
политика
мамука хазарадзе
грузинская мечта
лело для грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24701/69/247016921_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_32409b2f0455a1ca23734d2735c22aad.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Партия "Лело" исключает возможность союза с обновленной самой крупной оппозиционной силой страны "Единое национальное движение", сделавшей ставку на чиновников времен президентства Михаила Саакашвили, заявил лидер партии Мамука Хазарадзе. В феврале этого года у "Нацдвижения" сменился председатель партии и ее возглавил Леван Хабеишвили, которого поддержала старая гвардия, в том числе экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. По его словам, партия сделает акцент на сотрудничество со студентами, представителями общественности, академических кругов и дипломатами. Ранее партия "Лело" заявила об амбиции создать коалицию с европейскими силами Грузии и возглавить ее. Свою коалицию создает и "Нацдвижение", несмотря на то, что в самой партии нет единства. Из-за активизации нескольких некогда ведущих политических фигур периода президентства Михаила Саакашвили, которые не пользуются доверием в обществе, партия оказалась на грани раскола. Среди этих фигур экс-глава МВД Вано Мерабишвили, которого лидеры "Грузинской мечты" называют одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. Правящая партия "Грузинская мечта" приветствует создание альтернативы "Нацдвижению" >>Имя Мерабишвили связано с одни из самых громких и резонансных дел в Грузии – убийством сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, повлекшем первую крупную волну протеста против "Нацдвижения" после "революции роз". За разные служебные преступления Мерабишвили провел в тюрьме после смены власти 6 лет и 9 месяцев. Между тем в "Нацдвижении" заявляют , что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24701/69/247016921_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_3205f7e7998a55fc3108e5f5ea7ccc85.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, грузинская мечта, лело для грузии
грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, грузинская мечта, лело для грузии
Лидер партии "Лело": с обновленным "Нацдвижением" у нас не может быть союза
Партия "Лело" заявила об амбиции создать коалицию с европейскими силами Грузии и возглавить ее
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Партия "Лело" исключает возможность союза с обновленной самой крупной оппозиционной силой страны "Единое национальное движение", сделавшей ставку на чиновников времен президентства Михаила Саакашвили, заявил лидер партии Мамука Хазарадзе.
В феврале этого года у "Нацдвижения" сменился председатель партии и ее возглавил Леван Хабеишвили, которого поддержала старая гвардия, в том числе экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили.
"После изменений в "Нацдвижении" и выхода на передний план людей, которые связаны с 9-летним правлением партии, в частности Мерабишвили и такие, как он, мы не видим никакой связи с этой партией", – сказал Хазарадзе.
По его словам, партия сделает акцент на сотрудничество со студентами, представителями общественности, академических кругов и дипломатами.
Ранее партия "Лело" заявила об амбиции создать коалицию с европейскими силами Грузии и возглавить ее.
Свою коалицию создает и "Нацдвижение", несмотря на то, что в самой партии нет единства. Из-за активизации нескольких некогда ведущих политических фигур периода президентства Михаила Саакашвили, которые не пользуются доверием в обществе, партия оказалась на грани раскола. Среди этих фигур экс-глава МВД Вано Мерабишвили, которого лидеры "Грузинской мечты" называют одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов.
Имя Мерабишвили связано с одни из самых громких и резонансных дел в Грузии – убийством сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, повлекшем первую крупную волну протеста против "Нацдвижения" после "революции роз". За разные служебные преступления Мерабишвили провел в тюрьме после смены власти 6 лет и 9 месяцев.
Между тем в "Нацдвижении" заявляют , что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии.