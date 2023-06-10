https://sputnik-georgia.ru/20230610/lider-partii-lelo-s-obnovlennym-natsdvizheniem-u-nas-ne-mozhet-byt-soyuza-278436233.html

Лидер партии "Лело": с обновленным "Нацдвижением" у нас не может быть союза

Лидер партии "Лело": с обновленным "Нацдвижением" у нас не может быть союза

Партия "Лело" заявила об амбиции создать коалицию с европейскими силами Грузии и возглавить ее 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T11:52+0400

2023-06-10T11:52+0400

2023-06-10T11:52+0400

грузия

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мамука хазарадзе

грузинская мечта

лело для грузии

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Партия "Лело" исключает возможность союза с обновленной самой крупной оппозиционной силой страны "Единое национальное движение", сделавшей ставку на чиновников времен президентства Михаила Саакашвили, заявил лидер партии Мамука Хазарадзе. В феврале этого года у "Нацдвижения" сменился председатель партии и ее возглавил Леван Хабеишвили, которого поддержала старая гвардия, в том числе экс-министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. По его словам, партия сделает акцент на сотрудничество со студентами, представителями общественности, академических кругов и дипломатами. Ранее партия "Лело" заявила об амбиции создать коалицию с европейскими силами Грузии и возглавить ее. Свою коалицию создает и "Нацдвижение", несмотря на то, что в самой партии нет единства. Из-за активизации нескольких некогда ведущих политических фигур периода президентства Михаила Саакашвили, которые не пользуются доверием в обществе, партия оказалась на грани раскола. Среди этих фигур экс-глава МВД Вано Мерабишвили, которого лидеры "Грузинской мечты" называют одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. Правящая партия "Грузинская мечта" приветствует создание альтернативы "Нацдвижению" >>Имя Мерабишвили связано с одни из самых громких и резонансных дел в Грузии – убийством сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, повлекшем первую крупную волну протеста против "Нацдвижения" после "революции роз". За разные служебные преступления Мерабишвили провел в тюрьме после смены власти 6 лет и 9 месяцев. Между тем в "Нацдвижении" заявляют , что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука хазарадзе, грузинская мечта, лело для грузии