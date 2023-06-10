https://sputnik-georgia.ru/20230610/protest-gruzinskikh-gornyakov-v-chiatura-kompanii-i-rabochim-ne-udaetsya-dogovoritsya-278441521.html

Протест грузинских горняков в Чиатура: компании и рабочим не удается договориться

Протест грузинских горняков в Чиатура: компании и рабочим не удается договориться

На данный момент рабочие выдвинули компании 25 требований 10.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-10T13:13+0400

2023-06-10T13:13+0400

2023-06-10T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Рабочие компании Georgian Manganese Holding, которая оперирует шахтами в Чиатура на западе Грузии, уже четвертый день безрезультатно требуют выполнения своих требований. С февраля 2023 года компания находится в особом режиме работы: добыча марганцевой руды, обогащение и другие сопутствующие виды деятельности в Чиатуре временно приостановлены, а компания выплачивает только 60% от зарплат для сохранения рабочих мест. Проблема добычи ферросплавов в Грузии и угроза забастовки: ответ компании >>На данный момент рабочие выдвинули компании 25 требований, в том числе повышение зарплат, улучшения условий труда и обеспечение страховкой. Компания готова лишь к минимизации административных расходов и на переход с двухсменного 12-часового режима работы на трехсменный 8-часовой режим работы. Также компания заявила, что она не экспортировала ферросплавы в 2023 году из-за снижения спроса на продукцию. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в РФ, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии в 9-ти подземных рудниках и 7-ми открытых карьерах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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