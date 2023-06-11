https://sputnik-georgia.ru/20230611/gruziya-i-armeniya-sygrayut-v-odnoy-gruppe-elit-raunda-chempionata-mira-po-futzalu-278469124.html

Грузия и Армения сыграют в одной группе элит-раунда чемпионата мира по футзалу

Грузия и Армения сыграют в одной группе элит-раунда чемпионата мира по футзалу

Матчи турнира будут проходить в периоды 11-20 сентября, 2-11 октября, а также 11-20 декабря 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T18:46+0400

2023-06-11T18:46+0400

2023-06-11T19:15+0400

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сборная грузии по футзалу

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Сборная Грузии по футзалу сыграет в группе Е элит-раунда чемпионата мира 2024 года, сообщает Федерация футбола Грузии. Жеребьевка элит-раунда ЧМ по футзалу состоялась в швейцарском Ньоне. Соперниками грузинской сборной будут команды Армении, Португалии и Финляндии. Матчи турнира будут проходить в периоды 11-20 сентября, 2-11 октября, а также 11-20 декабря. Сборная Грузии по футзалу попала на чемпионат мира 2024 >>Окончательное расписание станет известно позже. Двадцать команд, прошедших в элитный раунд, разделены на пять групп. Команды, занявшие первые места, напрямую попадут на чемпионат мира, а команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф. Действующим чемпионом мира по футзалу является команда Португалии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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