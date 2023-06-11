https://sputnik-georgia.ru/20230611/kto-predstavit-gruziyu-na-detskom-evrovidenii-2023--nazvano-imya-konkursanta-278467003.html

Кто представит Грузию на детском "Евровидении-2023" – названо имя конкурсанта

Кто представит Грузию на детском "Евровидении-2023" – названо имя конкурсанта

Детское Евровидение -2023 пройдет 26 ноября во французском городе Ницца 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Победителем шестого сезона популярного детского вокального конкурса "Ранина" стала 12-летняя Анастасия Васадзе - согласно условиям она представит Грузию на детском "Евровидении-2023". Детское Евровидение-2023 пройдет 26 ноября во французском городе Ницца благодаря победе представительницы Франции Лисандро на прошлом конкурсе в Ереване. В финале "Ранина" в дуэте с эстрадной певицей Нато Метонидзе Анастасия исполнила песню "Что сделало меня человеком" (რამ შემქმნა ადამიანად), которая и принесла ей победу. Уже шестой год подряд конкурсант от Грузии отбирается для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" через проект Первого канала "Ранина". В прошлом году Грузию на детском песенном конкурсе представила 11-летняя Мариам Бигвава, которая заняла третье место. Она исполнила песню "I Believe". Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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