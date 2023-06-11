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Петровский пост 2023: что можно и нельзя есть по дням
Петровский пост 2023: что можно и нельзя есть по дням
Петровский, или Петров пост – первый летний многодневный пост 11.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-11T20:20+0400
2023-06-11T20:20+0400
2023-06-11T20:23+0400
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Пост готовит христиан ко дню памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который православная церковь празднует 12 июля.Петровский пост – один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. В отличие от Великого и Успенского, он не такой строгий.В период Петровского поста так же нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца, однако в некоторые дни недели разрешается рыба. Основу постного меню составляет овощи, зелень и блюда, приготовленные из этих продуктов, а также крупы, фрукты, ягоды и сухофрукты.Начало Петровского поста не имеет постоянной даты – он всегда начинается в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы). А дата Троицы зависит от дня празднования Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится на разные даты и длится от 8 до 42 дней.Петров пост в 2023 году начинается 12 июня и продлится по 11 июля включительно.День памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который празднуют 12 июля, в пост не входит. Однако, если он выпадает на среду или пятницу, то является постным.В 2023 году 12 июля выпадает на среду и является постным, но невысокой степени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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справки , религия , календарь религиозных праздников, инфографика, инфографика
справки , религия , календарь религиозных праздников, инфографика, инфографика
Петровский пост 2023: что можно и нельзя есть по дням
20:20 11.06.2023 (обновлено: 20:23 11.06.2023)
Петровский, или Петров пост – первый летний многодневный пост
Пост готовит христиан ко дню памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который православная церковь празднует 12 июля.
Петровский пост – один из четырех многодневных постов, установленных православной церковью. В отличие от Великого и Успенского, он не такой строгий.
В период Петровского поста так же нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца, однако в некоторые дни недели разрешается рыба. Основу постного меню составляет овощи, зелень и блюда, приготовленные из этих продуктов, а также крупы, фрукты, ягоды и сухофрукты.
Начало Петровского поста не имеет постоянной даты – он всегда начинается в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы (Пятидесятницы). А дата Троицы зависит от дня празднования Пасхи, поэтому начало Петрова поста приходится на разные даты и длится от 8 до 42 дней.
Петров пост в 2023 году начинается 12 июня и продлится по 11 июля включительно.
День памяти Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, который празднуют 12 июля, в пост не входит. Однако, если он выпадает на среду или пятницу, то является постным.
В 2023 году 12 июля выпадает на среду и является постным, но невысокой степени.