https://sputnik-georgia.ru/20230611/poydut-li-melkie-partii-v-koalitsiyu-pered-vyborami-v-gruzii-pervye-otsenki-278450177.html

Пойдут ли мелкие партии в коалицию перед выборами в Грузии? Первые оценки

Пойдут ли мелкие партии в коалицию перед выборами в Грузии? Первые оценки

Сразу две оппозиционные партии заговорили о создании коалиции перед парламентскими выборами 2024 года 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T09:36+0400

2023-06-11T09:36+0400

2023-06-11T09:36+0400

политика

грузия

новости

хатуна самнидзе

ираклий кобахидзе

республиканская партия

грузинская мечта

алеко элисашвили

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Большинство мелких оппозиционных политических партий Грузии на данном этапе не рассматривают вопрос вступления в коалицию, однако готовы к переговорам. Сразу две оппозиционные партии заговорили о создании коалиции перед парламентскими выборами 2024 года. "Лело" готова стать ведущей партией в коалиции проевропейских сил, а "Единое национальное движение" отметило сотрудничество партии с мелкими политическими силами. По ее словам, между партиями нужен диалог, а не публичные предложения лидеров отдельных сил. А вот лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили считает, что для создания коалиции партиям нужно "побороть свое эго". "Почему мы должны объединяться, к примеру, с "Лело". В Грузии пока никто не может справиться со своим эго и объединиться ради идеи", – сказал Элисашвили. Между тем партия "Стратегия Агмашенебели" и вовсе не собирается вступать ни в какие коалиции. "Принципиальная позиция "Стратегии Агмашенебели" – не участвовать во внутриоппозиционных дискуссиях", – сказал один из лидеров партии Паата Манджагаладзе. Глава "Грузинской мечты": в Грузии нет серьезной здоровой оппозиции >>Тем временем в правящей партии "Грузинская мечта" заявляют о необходимости альтернативы "Единому национальному движению", но, по мнению ее председателя Ираклия Кобахидзе, такой силы на сегодня нет. При этом он отметил, что действия партий сейчас усугубляют недоверие в обществе, которое хочет видеть оппозицию единой. Парламентские выборы пройдут в октябре 2024 года по абсолютно новой системе. Они будут полностью пропорциональным и с высоким проходным барьером в 5%. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, хатуна самнидзе, ираклий кобахидзе, республиканская партия, грузинская мечта, алеко элисашвили