https://sputnik-georgia.ru/20230611/prezident-gruzii-pozdravila-ezidov-strany-s-prazdnikom-tavafa-ezid-278457972.html
Президент Грузии поздравила езидов страны с праздником Тавафа Езид
Президент Грузии поздравила езидов страны с праздником Тавафа Езид
Религиозное разнообразие страны – важный пример толерантности грузинской культуры и общества, написала президент 11.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-11T14:55+0400
2023-06-11T14:55+0400
2023-06-11T14:55+0400
грузия
новости
общество
президент грузии
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23318/29/233182924_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_3a732113ca6add0606a12934fb68baf8.jpg
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Религиозное разнообразие страны – важный пример толерантности грузинского общества, президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила езидскую общину с праздником Тавафа Езид. По решению Духовного Совета езидов Грузии (ДСЕГ), ежегодно в июне в воскресный день до дня поминовения усопших (рожа мазала) отмечается праздник храма Эзида в Тбилиси. По езидской традиции у каждого храма есть свой праздник, посвященный святому, в честь которого возведен храм. Президент пожелала езидской общине благополучия. Таваф – один из главных праздников для езидской общины Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23318/29/233182924_115:0:1182:800_1920x0_80_0_0_d65f8d4074f4cd15d738c4f8f59e143f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, президент грузии, саломе зурабишвили
грузия, новости, общество, президент грузии, саломе зурабишвили
Президент Грузии поздравила езидов страны с праздником Тавафа Езид
Религиозное разнообразие страны – важный пример толерантности грузинской культуры и общества, написала президент
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Религиозное разнообразие страны – важный пример толерантности грузинского общества, президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила езидскую общину с праздником Тавафа Езид.
По решению Духовного Совета езидов Грузии (ДСЕГ), ежегодно в июне в воскресный день до дня поминовения усопших (рожа мазала) отмечается праздник храма Эзида в Тбилиси. По езидской традиции у каждого храма есть свой праздник, посвященный святому, в честь которого возведен храм.
"Религиозное разнообразие страны – важный пример толерантности грузинской культуры и общества, который ясно указывает на то, что Грузия является частью европейской семьи и должна вернуться в нее", – написала Зурабишвили в соцсети.
Президент пожелала езидской общине благополучия.
Таваф – один из главных праздников для езидской общины Грузии.