https://sputnik-georgia.ru/20230611/prezident-gruzii-pozdravila-ezidov-strany-s-prazdnikom-tavafa-ezid-278457972.html

Президент Грузии поздравила езидов страны с праздником Тавафа Езид

Президент Грузии поздравила езидов страны с праздником Тавафа Езид

Религиозное разнообразие страны – важный пример толерантности грузинской культуры и общества, написала президент 11.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-11T14:55+0400

2023-06-11T14:55+0400

2023-06-11T14:55+0400

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президент грузии

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Религиозное разнообразие страны – важный пример толерантности грузинского общества, президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила езидскую общину с праздником Тавафа Езид. По решению Духовного Совета езидов Грузии (ДСЕГ), ежегодно в июне в воскресный день до дня поминовения усопших (рожа мазала) отмечается праздник храма Эзида в Тбилиси. По езидской традиции у каждого храма есть свой праздник, посвященный святому, в честь которого возведен храм. Президент пожелала езидской общине благополучия. Таваф – один из главных праздников для езидской общины Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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