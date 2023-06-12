https://sputnik-georgia.ru/20230612/ankara-uvedomila-o-roste-platy-za-prokhody-cherez-chernomorskie-prolivy-278472147.html
Анкара уведомила о росте платы за проходы через черноморские проливы
Анкара уведомила о росте платы за проходы через черноморские проливы
Доход, полученный Турцией от пересечения проливов, может достигнуть 900 миллионов долларов в год 12.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-12T08:32+0400
2023-06-12T08:32+0400
2023-06-12T09:21+0400
в мире
новости
экономика
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/08/272841886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61cd0ea3110aaaed1e33bb797e973c0e.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Турция с 1 июля повысит плату за проходы cудов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на восемь процентов, говорится в сообщении министерства транспорта и инфраструктуры Турции.Турецкие власти в октябре прошлого года уже в пять раз увеличили стоимость сборов за проход торговых судов через черноморские проливы. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.Согласно Конвенции Монтре, базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов, взымаемых с судов, которые пересекают проливы без захода в турецкие порты, будет повышена с 1 июля на 8,3 процента (до 4,42 доллара).Таким образом, доход, полученный от пересечения проливов, не считая лоцманских и буксирных услуг в предыдущие годы, как ожидается, достигнет 900 миллионов долларов в год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/08/272841886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ddb97c83dc2f341340ea727997414e7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, экономика, турция
в мире, новости, экономика, турция
Анкара уведомила о росте платы за проходы через черноморские проливы
08:32 12.06.2023 (обновлено: 09:21 12.06.2023)
Доход, полученный Турцией от пересечения проливов, может достигнуть 900 миллионов долларов в год
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Турция с 1 июля повысит плату за проходы cудов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на восемь процентов, говорится в сообщении министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
Турецкие власти в октябре прошлого года уже в пять раз увеличили стоимость сборов за проход торговых судов через черноморские проливы. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.
"С 1 июля 2023 года мы снова обновляем этот сбор до 4,42 доллара (увеличение на 8,3%)", – сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу.
Согласно Конвенции Монтре, базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов, взымаемых с судов, которые пересекают проливы без захода в турецкие порты, будет повышена с 1 июля на 8,3 процента (до 4,42 доллара).
Таким образом, доход, полученный от пересечения проливов, не считая лоцманских и буксирных услуг в предыдущие годы, как ожидается, достигнет 900 миллионов долларов в год.